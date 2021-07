Jelle Geens: "Ik had grote ambities, maar ondertussen is de knop omgedraaid"

"Niet de moeite om erover te piekeren"

Waar is Geens besmet geraakt met het coronavirus? "Ik weet het niet. In Girona is er gewoon veel corona, denk ik. Misschien ben ik besmet geraakt bij een etentje. Ik weet niet goed waar ik het heb opgelopen, maar ik vind het niet de moeite om er nu veel over te piekeren."

"Ik heb lichte symptomen gehad, dus het ging zeker niet om een vals-positieve test. Ik ben twee keer gevaccineerd, maar ben jammer genoeg toch besmet geraakt. Daardoor kon ik mijn vlucht niet nemen en zit ik nog steeds in Girona (Spanje)."

"Het nieuws dat ik niet zou kunnen deelnemen aan de individuele triatlon kwam wel hard aan. Zeker omdat ik in vorm ben en het parcours in Tokio me ook goed ligt. Ook tegen de hitte kan ik goed en daarom had ik grote ambities. Het is natuurlijk heel spijtig en demotiverend dat dit doel nu is weggevallen."

Raakt Geens nog op tijd in Tokio voor de mixed relay volgende week zaterdag? "Ik heb nog wat tijd. Ik moet twee negatieve testen kunnen voorleggen om in Japan te geraken."

"Gisteren heb ik al een negatieve test gedaan, maar die werd uitgevoerd door een labo dat niet op de lijst staat van het IOC. Ik heb deze ochtend nog een test gedaan en ga er morgen nog een doen. Als die allebei negatief zijn, dan kan ik maandag toch nog vertrekken naar Tokio."