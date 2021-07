Gillé en Vliegen debuteren op de Spelen: "Kunnen hier van iedereen winnen"

"Het is heel fijn om hier te zijn", opent Sander Gillé. "Er is een heel leuke sfeer in het olympisch dorp en het is een hele eer om hier te zijn."

"Door dat uitstel zijn we op de Spelen geraakt", treedt Joran Vliegen zijn ploegmaat bij. "We zijn nu 22e van de 24 en het was dus nipt. Vorig jaar was het dus niet gelukt."

Met welke ambitie staan de twee in Tokio? "Het is voor ons de eerste keer. We gaan dus vooral voor de ervaring. We willen ons beste niveau laten zien."

"Op een goede dag kunnen wij van heel veel teams winnen, zeg maar van alle teams", zegt Vliegen. "Maar we moeten het wedstrijd per wedstrijd bekijken."

"De omstandigheden zijn ook heel anders dan tijdens andere toernooien. We hebben een lange voorbereidingsperiode gehad en zien wel wat het geeft. We geven altijd 100%, wie weet wat er mogelijk is."

Roland Garros en Wimbledon waren moeilijk voor het duo. "Klopt. Ondanks een derde ronde in Parijs hadden we er meer van verwacht", geeft ook Gillé toe. "De omstandigheden in Tokio liggen ons. Het is een snelle baan en dat kan in ons voordeel spelen."

"Zonder publiek is er natuurlijk minder sfeer en word je minder ver gepusht. We zijn het ondertussen gewoon. We gaan er alles aan doen om de mensen thuis een trots moment te bezorgen."