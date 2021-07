Familie Hellebaut herbeleeft triomf in 2008: "Moment dat Vlasic mist het mooist"

In Van hier naar Tokio gaat MNM-dj Dorianne Aussems langs bij vrienden en familie van de atleten. Die kunnen niet gaan supporteren in Japan, dus beleven ze samen de Spelen in België. Vandaag kwamen de ouders van Tia Hellebaut aan de beurt. Samen herbekeken ze de gouden sprong van de Olympische Spelen in Peking.