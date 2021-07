Dirk Gerlo: "Jelle Geens liep besmetting in Europa op, hij haalt wellicht relay"

Wat is er nu juist gebeurd met Geens? "De besmetting is niet in Japan gebeurd. De triatleten zijn op hoogte gaan trainen in Font-Romeu in de Franse Pyreneeën. Daarna is Jelle Geens nog even naar Girona in Catalonië afgereisd. Dat is rode zone en blijkbaar moet de besmetting daar gebeurd zijn."

Dirk Gerlo had net contact gehad met Nick Baelus, de coach van het Belgische triatlonteam, de Belgian Hammers, voor de laatste info. "Want tot nu toe is alles een beetje geheimgehouden", vertelt Gerlo. "Op vraag van het BOIC (Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité, red) heb ik begrepen."

"De tegenstand hield rekening met Geens, die enkele weken geleden nog 2e was in Yokohama"

Dit is een serieuze streep door de rekening van Jelle Geens, maar ook van Team Belgium. "Want Jelle Geens was en is altijd een medaillekandidaat. Hij is 28 jaar en staat momenteel 9e op de wereldranking."

"De voorbije jaren heeft hij echt wel bewezen dat hij op parcours zoals in Tokio goed uit de voeten zou kunnen. Het is een parcours dat hem ligt: technisch en vrij vlak. Hij is een heel goede fietser, maar bovenal een toploper en zeer sterke finisher."

"Dat bewees hij een paar weken geleden nog in Yokohama, ook in Japan. Daar werd hij tweede in een wedstrijd op het allerhoogste niveau. Hij won al eens een wereldbekerwedstrijd in Montréal in 2019 en pakte al tal van ereplaatsen, vooral omdat hij zo sterk kan lopen."

"De tegenstand hield zeker rekening met hem. Ik heb van de coach gehoord dat hij het uiteraard even moeilijk heeft gehad om zich erbij neer te leggen dat hij niet individueel mag meedoen. Maar hij heeft zich al herpakt, hoor ik, en hij gaat zich nu focussen op de relay. Waar België met Marten Van Riel, Claire Michel en Valerie Barthelemy toch bij de outsiders hoort voor een medaille."

"Jelle Geens kan misschien op die manier toch een beetje zijn olympische droom waarmaken."