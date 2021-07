Dagprogramma 25 juli: wie komt er vandaag nog aan de beurt op de Spelen?

Zondag is uiteraard geen rustdag in Tokio. Emma Plasschaert begint al vroeg aan haar avontuur op Japanse wateren, daarnaast is er ook de wegrit bij de vrouwen en komt Team USA in actie. Benieuwd naar wat dag 2 van de Spelen te bieden heeft? Hier een overzicht.

De Belgen: van zeilen tot 3x3 basketbal

De eerste Belgische atleet die zondag in actie komt is zeilster Emma Plasschaert. Zij werkt haar eerste manches in de laser radiaalklasse af vanaf 5.05 uur. Wannes Van Laer trotseert de Japanse golven om 7.35 uur. Een dag na de mannen rijden de Belgische vrouwen hun olympische wegrit. Lotte Kopecky, Valerie Demey en Julie Van De Velde stappen op hun fiets om 6u. Om 8.25 uur spelen de 3x3 Red Lions hun tweede match van de dag. Ze klopten Rusland al, leggen ze ook Servië over de knie?

De Belgische turnsters hebben hun pijlen gericht op de teamfinale. Dus moeten de kwalificaties vlekkeloos verlopen. Nina Derwael, Jutta Verkest, Maellyse Brassart en Lisa Vaelen zetten hun beste beentje voor vanaf 13.20 uur.

Marten Van Riel sluit de Belgische sportdag af om 23.30 uur. Onze landgenoot moet vroeg uit de veren om zijn triatlon af te werken. Van Riel komt op zaterdag 31 juli nog eens in actie met de Belgian Hammers, maar wil eerst een individuele prestatie neerzetten.



Simone Biles naar de finale op alle toestellen?

Ze is niet de volgende Usain Bolt of Michael Phelps, maar de eerste Simone Biles. Het 24-jarige turntalent won vier keer goud en een bronzen medaille in Rio. Daar wil ze nog medailles aan toevoegen. Vanaf 8.10 uur begint ze aan haar kwalificaties aan de toestellen. Het doel: zoveel mogelijk finaletickets verzilveren. Is Simone Biles op weg om de grootste gymnaste aller tijden te worden?

Het duel Van der Breggen - Van Vleuten

Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten kleurden het spannende slot van de wegrit bij de vrouwen in 2016. Van Vleuten ontsnapte op de laatste klim in Rio, maar kwam zwaar ten val in de laatste meters van de afdaling. Van der Breggen raasde haar landgenote voorbij, trok de sprint aan en maakte het zelf af voor Emma Johansson en Elisa Longo Borghini. Kan Van Vleuten revanche nemen in Tokio? Volg het titanenduel vanaf 6 uur.

Kan Team USA dramatische voorbereiding doorspoelen?

De voorbereiding van de Amerikaanse basketbalploeg was ronduit slecht te noemen. Team USA verloor voor het eerst sinds 1992 twee oefenmatchen in de aanloop naar de Spelen. De eerste tegenstander van Kevin Durant en ploegmaats is Frankrijk. Laat dat net de ploeg zijn die de VS naar huis stuurde op het WK in 2019. U leest het al: een stevige klus, te volgen vanaf 14.00 uur.

Katie Ledecky op medaillejacht in het zwemmen

Ze was dé grote ster op de Olympische Spelen in Rio. Katie Ledecky ging met vijf gouden medailles aan de haal en scherpte twee wereldrecords aan. In totaal heeft de 24-jarige zwemster 14 wereldrecords achter haar naam staan. De Amerikaanse wil in Tokio haar collectie gouden exemplaren uitbreiden. Dat door al haar titels te verdedigen en ook nog eens de 1.500 meter vrije slag te zwemmen. Of haar dat lukt, weet u morgen vanaf 13.15 uur.

Voor het eerst: de olympische surfcompetitie