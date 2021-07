Corona houdt triatleet Jelle Geens (voorlopig) weg van olympische triatlon

Team Belgium heeft zijn eerste coronageval op de Olympische Spelen en het is meteen een ingewikkeld geval. Jelle Geens is eerder besmet geraakt met het coronavirus tijdens de voorbereiding en door de coronaregels voor de Spelen kan hij nog niet afreizen naar Tokio.

"Volgens het Playbook is een vertrek naar Tokio alleen mogelijk als de atleet in de 14 dagen voor het vertrek symptoomvrij is en in de laatste 96 uur voor het vertrek op 2 verschillende dagen negatief heeft getest", meldt het BOIC.

Dat is niet het geval voor Geens. "Daarom is Geens nog niet naar Japan gereisd en zal hij niet deelnemen aan de individuele race. Intussen is hij symptoomvrij en heeft hij 1 keer negatief getest. De komende uren is er nog een test gepland."

"Indien mogelijk zal hij de komende dagen naar Tokio afreizen om met de Belgian Hammers deel te nemen aan de gemengde aflossing op zaterdag 31 juli." Als dat niet lukt, dan wordt Noah Servais zijn vervanger in de aflossing. Servais is al naar Japan en traint in het Belgische basiskamp in Mito.

De 28-jarige Geens is de nummer 9 van de wereld en werd gezien als een medaillekandidaat. In Rio in 2016 deed hij een eerste keer mee aan de Spelen: toen eindigde hij 38e.