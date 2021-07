Boogschutter Jarno De Smedt (43e) beet de spits af in Tokio: "Zweethanden waren wennen"

Met een totaalscore van 650 (322 + 328) eindigde De Smedt als 43e van 64 deelnemers in Tokio na twee keer zes reeksen. In totaal mikte De Smedt 72 pijlen richting de roos, 30 gingen erin.

In zijn sterkere tweede deel viel vooral de tweede reeks op. Die was uitstekend met een score van 58 op 60. Meteen daarna zette hij met 51 op 60 wel zijn minste prestatie van de middag neer.

De Smedt was na afloop niet ontevreden over zijn kwalificatie, maar "er zat meer in". "De omstandigheden waren moeilijk", zei De Smedt na zijn olympische vuurdoop. "Het was vandaag een pak warmer dan gisteren. Dat voelde ik echt wel."

"Ik heb zweethanden gehad en dat was wennen. Daar was ik iets te veel mee bezig in plaats van op het schieten te focussen."

Wat nu? "Er is nog niets gebeurd, iedereen doet nog mee. Nu ken ik mijn tegenstander, maar dat doet me niets. Een match tegen een andere schutter is helemaal anders dan een rankingwedstrijd. Een minder goede score kan je in de volgende set meteen goedmaken."

"Ik ga niet direct naar mijn loting kijken. Ik hoop gewoon dat ik kan laten zien wat ik waard ben en dat er kan uitkomen wat ik op training ook doe."

Top 16 is nog altijd het doel? "Ja! Dat verandert niet."