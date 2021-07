BOIC-hoofdarts: "Moeilijk evenwicht tussen warme spieren en koele lichaamskern"

"Kerntemperatuur onder controle houden"

"Alles tot en met de 400m atletiek heeft eigenlijk baat bij warme temperaturen. Dat blijkt ook uit de recordtabellen. Vanaf 800m begint het lichaam te verzwakken als de inspanning langer dan 2,5 minuten duurt. Als je dan in extreme uitputting gaat, heeft de kerntemperatuur een erg belangrijke rol. Bij veel sporten is dat uiteraard het geval."

Kunnen we dan nu al zeggen dat het moeilijk wordt om echte topprestatie te leveren? "Voor een aantal disciplines geldt dat zeker wel", is Bellemans overtuigd.

"Tijdens het sporten produceren de spieren warmte. Die warmte moet ook afgegeven worden. Als het buiten ook erg warm is, dan lukt dat niet goed. Daardoor stijgt de kerntemperatuur van een lichaam en als dat het geval is, gaan de prestaties acheruit."

Hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid. Dat zijn geen ideale omstandigheden om in te sporten, zou je denken? "Neen, zeker niet", is het duidelijke antwoord van Johan Bellemans, hoofdarts van het BOIC en aanwezig in Tokio.

"Iedereen lijkt er volledig klaar voor"

Hebben de Belgische atleten dan een nadeel in vergelijking met atleten uit warmere landen, die zo'n hitte gewoon zijn? "Ja, dat is zeker zo", aldus Bellemans.

"Onze atleten kunnen op het niveau komen van de Mediterrane, Zuid-Amerikaanse of Afrikaanse atleten als ze zich voldoende lang kunnen voorbereiden in warme temperaturen. Die acclimatisatiestrategie werd/wordt door al onze atleten gevolgd, met bijvoorbeeld hittekamers."

"In Tokio moeten de atleten hun lichaam zoveel mogelijk proberen af te koelen, op een verstandige manier. Voor de inspannig moet er natuurlijk nog altijd een "warming up" gebeuren."

"De spieren moeten voldoende soepel en warm zijn, anderzijds moet de kerntemperatuur zo laag mogelijk blijven. Die twee dingen lijken paradoxaal en in de praktijk is het ook niet zo eenvoudig om te bepalen welke manier de beste is om het lichaam af te koelen."

"Het koelen mag niet te veel zijn en ook niet te agressief. Als je te agressief te werk gaat, begin je te bibberen en dan verlies je ook energie door het te koud aanvoelen van het lichaam. Energie die je later nodig hebt."

Zijn de Belgische atleten goed voorbereid? "Absoluut. Alles wat voorbereid was, is ondertussen ook getest omdat het hier al twee weken erg warm is. Iedereen lijkt er volledig klaar voor."