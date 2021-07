Belgische skeelers ronden kaap van 10 medailles op EK's

De Belgische skaters hebben op de eerste dag van de wegraces op het EK in Portugal nog een extra medaille binnengehaald, waardoor hun totaal dat op de piste werd behaald nu op tien medailles staat.

Jorun Geerts, die bij de junioren uitkomt, veroverde vandaag brons op de puntenkoers over acht kilometer. Het was de 5e prijs voor de skater van Reko Roller Club uit Zemst, die ook al goud en zilver pakte.

In de puntenkoers over tien kilometer slaagden Jason Suttels en Indra Médard op het zware circuit er niet in zich te onderscheiden. Het was de Portugees Diogo Marreiros die naar zijn derde titel snelde .

Bij de vrouwen verscheen vrijdag voor het eerst Ellen Van de Catsye aan de start. Ver in de schaduw van winnares Marine Lefeuvre uit Frankrijk reed Van de Catsye zonder punten naar een anonieme plek in het peloton.