Belgische skaters voor debuut: "Het is topsport, maar we zijn ook allemaal vrienden"

Een van de nieuwe sporten op de Spelen in Tokio is skateboarden. En de spektakelsport eist meteen veel aandacht op. Vandaag gingen de Belgen het skatepark in Tokio nog eens verkennen. "Het park is beter dan ik het had ingeschat op basis van de foto's", klinkt het bij Lore Bruggeman.

Lore Bruggeman wordt de eerste vrouw die ons land zal vertegenwoordigen in het skateboarden. "Dat is spannend, maar ik zie het zitten", vertelt ze. "Het is hier wel bijzonder warm, daar moet ik nog aan wennen. We hebben wel ijsvesten en proberen veel te drinken." "De eerste trainingen moesten we echt het park ontdekken. Wat zijn de opties? Wat kan een potentiële run zijn? Ondertussen heb ik al iets in elkaar kunnen steken en nu probeer ik die run te onderhouden. Ik voel me goed en ik vind het een tof park. Het is beter dan ik het had ingeschat op basis van de foto's en video's. Ik amuseer me en dat is het belangrijkste." De eerste reeks is al in de ochtend. "Ik ben niet echt een ochtendmens", lacht Bruggeman. "Eerder een slaapkop. Maar voor een keer zal het wel lukken."

"Als mijn eerste run vlekkeloos verloopt dan heb ik nog de mogelijkheid om mijn 2e run wat moeilijker te maken. Het doel is om uit de reeksen te raken. Over een plaats spreek ik me niet uit. Als ik tevreden ben over mijn eigen prestatie, ben ik blij."

Bruggeman staat achter de olympische gedachte: deelnemen is belangrijker dan winnen. "Ik ben hier voor de ervaring. Als ik echt alleen naar hier zou komen met het doel om te winnen, dan zou ik me niet amuseren. En voor mij is dat een van de belangrijkste punten in het skaten."

"De tegenstand is top, maar we zijn vriendinnen. Er is niet veel competitie onderling, we moedigen elkaar aan." Is skateboarden dan wel topsport? "Zeker. Hier in de hitte skaten, daarna ben je kapot. Het is ook fysiek en mentaal zwaar."

Cruysberghs: "Geen jongensdroom, maar het is wel heel speciaal"

Ook bij de mannen is het een West-Vlaming die de Belgische eer verdedigt. "Of dat toeval is? Ik denk dat we veel te danken hebben aan het indoorskatepark Rampaffairz", vertelt Axel Cruysberghs. "Ik ben heel blij dat ik hier mag staan om mijn ding te doen: skateboarden. Een jongensdroom is het totaal niet. Toen ik begon te skaten, was er van de Spelen geen sprake. Het is zo'n twee jaar geleden begonnen. Het is heel speciaal om hier te zijn en die andere atleten te zien." Cruysberghs probeert in Tokio vooral zichzelf te blijven. "Ik ga niet plots heel hard beginnen te trainen in de fitness bijvoorbeeld. Dat gaat niet. We trainen wel elke dag in het park. En dat is afzien. De warmte en het licht worden weerkaatst door het beton."

"Er is concurrentie, maar we zijn allemaal ook vrienden. Ik ken de andere skaters allemaal goed en we zitten echt niet te hopen dat iemand anders valt bijvoorbeeld."

"Ik wil vooral genieten en ik denk niet te veel na over een plaats. Ik zou heel graag een top 8-plaats behalen. Dat zou heel mooi zijn, maar als het niet lukt, zal ik ook tevreden zijn dat ik hier geraakt ben."

