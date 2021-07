Belgische mountainbikers vrezen hitte niet: "We zijn heel goed voorbereid"

Schuermans: "Top 8 is en blijft mijn doel"

Jens Schuermans (28) reed in 2019 al het olympisch testevent cross-country. Sindsdien is het parcours niet veranderd. Vandaag mocht het een eerste keer verkend worden met de fiets. "Het is een heel technische omloop, met veel steile hellingen en snelle afdalingen", zegt Schuermans, die er voor de tweede keer bij is op de Spelen. In Rio werd hij 18e. "Het is een echt mountainbikeparcours zoals we dat tegenwoordig veel vinden." "Volgens mij wordt het klimaat de moeilijkste hindernis", verwijst Schuermans naar de hitte in Japan. "Het zijn hier allemaal open vlaktes, dus de zon en de hitte gaan een grote impact hebben. Ikzelf ben heel goed voorbereid en heb hier nog geen moeite met het kilmaat gehad."

Wat is het doel van Schuermans in Tokio? "Twee jaar geleden zei ik dat top 8 en een olympisch diploma het doel is hier. Ik heb ondertussen een blessure gehad met bijhorende revalidatie. Ik voel me goed, heb goed kunnen trainen en ga er vol voor maandag."

"Ik verwacht dat er veel concurrenten zullen doorzakken tegen het einde. Te traag starten is natuurlijk ook geen optie, want dan ben je niet mee. Iedereen moet het risico voor zichzelf afwegen. Mijn startpositie zal niet optimaal zijn, maar normaal gezien moet ik bij de eerste afdaling kunnen zitten waar ik wil zitten."

De favorieten? "Ik denk dat de Braziliaan Henrique Avancini zeker niet mag vergeten worden. Hij groeide op in dit klimaat en heeft zich specifiek voorbereid. Er zijn 10 kandidaten voor de medailles, het wordt een open wedstrijd", verwacht Schuermans, die niet veel van de olympische sfeer merkt.

"We zitten ver van Tokio, er is hier geen publiek en in vergelijking met Rio mis ik wel de Team Belgium-vibe. Maar we zijn hier als atleten en willen presteren."

Michiels: "Ik ben blij dat ik hier ben"

Ook voor Githa Michiels (38) worden het in Tokio haar tweede Olympische Spelen. Wat verwacht zij ervan? "Het is een heel mooi parcours hier. Technisch en zwaar met veel steile klimmen." "Het is ook explosief, de warmte maakt het extra zwaar. Het zal alleszins een waardige en mooie winnaar zijn. Ik denk dat we een open wedstrijd krijgen." Wat kan er voor Michiels? "Ik voel me goed op dit parcours. De obstakels volgen mekaar snel op, ik zal me niet mogen opblazen in het begin. Blijven drinken is ook belangrijk." "Ik ga geen uitslag plakken op mijn deelname. Ik ben nog revaliderend van een breuk en ben blij dat ik hier ben. Mijn voorbereiding is niet optimaal geweest, maar ik sta zo goed mogelijk aan de start."

Bondscoach Meirhaeghe: "Veel kandidaat-winnaars"

Voor Filip Meirhaeghe is de cirkel rond. Hij deed twee keer mee aan de Olympische Spelen als atleet, nu is hij bondscoach van Githa Michiels en Jens Schuermans. "De olympische ringen doen altijd iets. Dat is nog niet iets hoger dan het WK. Ik ben nog altijd heel fier op mijn tweede plaats in Sydney." "Hier wordt onze grootste uitdaging Githa Michiels zo rustig mogelijk aan de start krijgen. Ze is haar grootste concurrent als ze te veel stress heeft. Ze is heel ontspannen tot nu toe, van een resultaat wordt niet gesproken. Het gaat goed na haar schouderblessure, ik verwacht er wel wat van. Top 15 moet zeker mogelijk zijn." Bij Jens Schuermans ligt de lat wel hoger. "Een olympisch diploma is het hoogst haalbare. Als dat lukt, heeft hij een supergoede koers gereden. Maar het wordt niet gemakkelijk, alle kleppers zijn hier."

Wat met de hitte? "Er zijn heel veel testen geweest. Ik had het eigenlijk nog warmer verwacht. We hebben ons heel goed voorbereid in België en zijn hier al lang. We hebben een heel efficiënt opwarmingsprotocol om met een normale lichaamstemperatuur aan de start te staan."

Mathieu van der Poel kwam heel laat aan in Tokio. Wat denkt Meirhaeghe van die strategie? "Je kan kiezen: of je komt heel vroeg, of je komt heel laat. Mathieu heeft voor het tweede gekozen, wij voor het eerste. Daarna is het erop of eronder."

Naar wie is het nog uitkijke? "In Tsjechië was Tom Pidcock indrukwekkend. Hij reed toen zomaar weg van Van der Poel. En dan zijn er nog de Zwitsers (Mathias Flückiger - Nino Schurter) en de Fransen. Het zal volgens mij een open koers zijn, met veel kandidaat-winnaars. Tenzij er iemand echt bovenuit steekt."

