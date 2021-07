Belgische junioren én beloften pakken Europese jumpingtitel

België heeft nu al een van de beste A-ploegen ter wereld en is ook van de partij op de Spelen in Tokio. Maar er is nog talent op komst.

Het team van coach Rik Deraedt kon in Vilamoura rekenen op Bart Jay Junior Vandecasteele, met Mac Jack Courtier (0 en 12 strafpunten), Aurelia Guisson, met No Limit (4 en 0), Anthony Philippaerts, met J'adore (0 en 5) en Tristan Guisso, met Naturelle (0 en 4). Dit zijn de scores voor de 2 gereden rondes.

Evelyne Putters ligt op koers voor een individuele titel nadat ze de eerste reeks gewonnen heeft.

In elke ronde viel er nog een slechtste resultaat weg, waardoor de Belgen 9.83 totaliseerden. Ze bleven daarmee Zwitserland (14.98) en Groot-Brittannië (16.56) voor.

In de individuele jumpingcompetitie kwalificeerden de 5 Belgische ruiters zich voor de derde en laatste ronde van morgen.