Zoek het verschil: Genk: "Nog beter geworden", Standard: "We zijn verzwakt"

Genk heeft met de Supercup al een goede test gehad om te kijken hoe het met het niveau gesteld is. Bovendien kan de bekerwinnaar ondertussen op een bijna volledige kern rekenen. Verdedigers Carlos Cuesta en Daniel Munoz zijn de laatste spelers om aan te sluiten en zullen het duel tegen Standard missen. "Ik was na de wedstrijd tegen Brugge al positief over de prestatie en we hebben deze week weer een stap gezet", zegt coach John van den Brom. "Dan mag je er van uitgaan dat we klaar zijn voor de start." "Maar het is niet de eenvoudigste wedstrijd om mee te beginnen. We moeten 100 procent zijn om te winnen en tegen Brugge hebben we gezien dat we nog niet zo ver staan. Ik heb goede dingen gezien, maar ook minder goede dingen." Het duel tegen Standard is wel weer een uitstekende uitdaging om in het ritme te komen voor de CL-match tegen Shakhtar Donetsk. "De groep van Standard is nog redelijk compleet. Er zijn nog veel jongens van vorig seizoen", weet Van den Brom. "Standard heeft niet het meest succesvolle seizoen achter de rug, dus ze zullen belust zijn op revanche. Of de bekerfinale nog zal spelen? Bij ons niet. Het wordt hoe dan ook een pittige start."

"Kampioen worden? We hebben ambities"

Genk werd vorig seizoen nog de grootste uitdager van Club Brugge in de play-offs. Maar John van den Brom droomt van meer in de nieuwe jaargang. "De honger wordt groter. Ik ga er altijd van uit dat we elke wedstrijd kunnen winnen." "De start van de competitie mag je niet missen. Vorig jaar werden we geen kampioen door een heel slechte reeks in januari. Dat kan niet. Als we beter willen doen, moeten we ons aantal verliespunten verkleinen." "Eigenlijk zijn we beter dan vorig seizoen. Ik ga niet zeggen dat we dit jaar kampioen gaan worden. Maar we hebben wel ambities, we hebben een duidelijk doel voor ogen. Het seizoen begint morgen en we zullen er alles aan doen om tegen Standard te winnen."

Leye: "Weinig geld en weinig mogelijkheden"