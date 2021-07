Waarom kiest Oranje weer voor Van Gaal? "Hij haalt meer uit groep dan er in lijkt te zitten"

"Extreme mate van duidelijkheid"

"Louis van Gaal was kandidaat 1, 2, 3, 4 en 5 qua kwaliteit", valt Pieter Zwart, hoofdredacteur van Voetbal International, met de deur in huis. "Het is heel goed nieuws voor het Nederlandse voetbal dat hij Oranje bij de hand zal nemen."

"In het verleden heeft Van Gaal aangetoond dat hij uit een groep meer kan halen dan er misschien van individuele kwaliteit in lijkt te zitten." Voorganger Frank de Boer werd een gebrek aan duidelijkheid aangerekend. Louis van Gaal is wat dat betreft zijn tegenpool. "Er zal een extreme mate van duidelijkheid zijn. Het begint met de voorbereiding, dan is er de uitvoering op het veld en dan de evaluatie." Al weten de Nederlandse watchters ook nog niet of Van Gaal voor 1-3-5-2 (zo benoemt hij de veldbezetting zelf) zal kiezen, waarmee hij op het WK van 2014 succesvol was. "Vergeet niet dat hij de hele voorbereiding op dat WK in een 4-3-3 heeft gespeeld. Ik verwacht dus dat hij er flexibel mee omspringt. Hij zal variaties formuleren." Wat zijn selectiepolitiek betreft, hanteert Van Gaal 3 bouwstenen: talent, vorm en fitheid. Je naam of bekendheid is dus niet voldoende voor een oproepingsbrief. "Een interessant voorbeeld: stel dat Memphis Depay niet speelt bij Barcelona. Wordt hij dan toch opgeroepen?" "Van Gaal heeft een systeem gemaakt waarin hij wekelijks een 50-tal spelers bekijkt. Elke dinsdag maakt Van Gaal een selectie van 23, ook als Nederland pas een maand later speelt." "Dat is zijn proces: de ene selectie is de basis voor zijn volgende selectie. Zo is een speler in zijn selectie al een tijdje afgevallen, terwijl dat voor de buitenwereld nog een verrassing is."

"Dit is de beste oplossing"

De kenners van Veronica Inside vinden de keuze voor Louis van Gaal geheel logisch. Johan Derksen, kort: "Dit is de beste oplossing, want een andere oplossing was er niet." René van der Gijp: "Ik had het wel een stamenent gevonden als Henk Fraser gezegd had: "Ik begin hier niet aan." Dan ben je meteen ook van dat gelul af dat er iemand met een kleurtje bij moet." "Kies de beste mensen die er zijn. Of ze nu een kleurtje hebben of niet. Blond haar of kaal: dat maakt toch niet uit?" "Kijk: die spelers stellen aan de KNVB voor: "We willen graag iemand met een kleurtje erbij. Dat vinden we prettig, daar voelen we ons lekker bij, dat geeft ons een fijn gevoel"." "En dan ben je Henk Fraser en word je gebeld. Wel, dan zou ik zeggen: "Pleur toch lekker op!". Fraser is een heel goeie trainer, beter dan Danny Blind (de andere assistent, red). Maar als Henk blank geweest was, hadden ze hem niet genomen. In Henks plaats zou ik het niet doen."

"Systeem kan de valkuil worden"