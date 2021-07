Vervaeke haalt niveau niet in Wallonië door "slapeloze nachten na overstromingen"

De minuut stilte voor de openingsrit in de Ronde van Wallonië zal Louis Vervaeke hebben aangegrepen. Ook de renner van Alpecin-Fenix, die in Marneffe in de provincie Luik woont, werd het slachtoffer van de overstromingen.

"Momenteel presteer ik niet op mijn niveau", schrijft Vervaeke op Twitter. "Dat komt omdat ook mijn vrouw en ik het slachtoffer zijn geworden van de overstromingen in België."

"Na een paar slapeloze nachten en na enkele dagen niet in mijn eigen huis te kunnen wonen, waren mijn lichaam en mijn hoofd nog niet klaar om te presteren zoals ik het zou willen."

Vervaeke en zijn vriendin verwachten in augustus ook hun eerste kindje. Het zal de kopzorgen bij Vervaeke, die wel een heel sterke Giro achter de rug heeft, niet kleiner maken.