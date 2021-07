Van heftige jeugd tot kanker overwonnen: dit lees je ook in nieuwe Sporza-app

Simone Biles: H.eftige Jeugd

Wie turnen op de Olympische Spelen zegt, zegt ook Simone Biles. De ondertussen 24-jarige turnster was in Rio de Janeiro de grote slokop. Ze sprokkelde maar liefst 4 gouden medailles en 1 bronzen plak. Toch liep haar jeugd niet over rozen. De moeder van Simone had een drugsverslaving en op 6-jarige leeftijd werd ze samen met haar zus Adria geadopteerd door haar grootvader Ron en grootmoeder Nellie.

Greg Van Avermaet: L.aatste Spelen (?)

Op 36-jarige leeftijd lijkt de olympische wegrit in Tokio het laatste kunststukje op de fiets te zijn van Greg Van Avermaet als olympisch atleet. Rio de Janeiro overtreffen wordt dan ook moeilijk voor onze landgenoot aangezien hij in 2016 met het goud aan de haal ging. Als de Spelen van Parijs in 2024 van start gaan, zal Van Avermaet 39 jaar zijn. Doet hij er dan toch nog eentje bij?

Rikako Ikee: K.anker Overwonnen

De grootste olympische comeback komt misschien wel op naam van Rikako Ikee te staan. De 21-jarige zwemster vocht 2 jaar geleden tegen leukemie en lag maar liefst 10 maanden in het ziekenhuis. In maart van vorig jaar mocht ze de trainingen hervatten en ze werkte dan ook enorm hard aan haar comeback. Parijs 2024 was het vooropgestelde doel, maar nu plaatste ze zich al voor de Spelen in Tokio.

Teddy Riner: A.ltijd Eerste

Verliezen staat niet in het woordenboek van Teddy Riner. De Franse judoka zegevierde maar liefst 10 keer als wereldkampioen, waarvan 8 keer bij de zwaargewichten. Riner begint straks aan zijn 4e Olympische Spelen en heeft al flink wat eremetaal verzameld. Zo pakte hij in Londen 2012 en Rio de Janeiro 2016 telkens de gouden plak. Op de Spelen van Peking 2008 moest de 32-jarige judoka tevreden zijn met brons.

Shelly-Ann Fraser-Pryce: N.et Mama Geworden

Grijpt Fraser-Pryce haar derde gouden medaile op de Olympische Spelen? Als de spurtster dat voor elkaar krijgt zal ze met haar 34 jaar de oudste winnares zijn op een sprintnummer. Wat de zaak een beetje bemoeilijkt is dat ze in 2017 nog moeder werd van zoontje Zion, maar ondertussen ligt de bevalling natuurlijk al een tijdje achter haar.

Nafi Thiam: E.lleboog Kan Lastig Doen

Met een wereldtitel (in 2017) en een gouden medaille op de Olympische Spelen (in 2016) heeft Nafi Thiam al een palmares om u tegen te zeggen. Al wil ze natuurlijk maar al te graag haar olympische titel in Tokio verlengen. Een pijnpunt, letterlijk en figuurlijk, is wel haar elleboog. Onze landgenote sukkelt al een tijdje met een pijnlijke elleboog en dat kan haar parten spelen in de werpnummers op de meerkamp, zoals het speerwerpen. Als ze dat tot een goed einde kan brengen, zit een medaille er zeker in.

Valentin Lavillenie: M.ijn Broer Doet Ook Mee

De Borlées schreven op de Spelen al een mooi broederverhaal, maar Renaud Lavillenie moet daar niet voor onder doen. Zijn 30-jarige broer Valentin zal in Tokio namelijk ook in actie komen in het polstokhoogspringen. Of Valentin ook in de voetsporen kan treden van zijn 34-jarige broer is nog maar zeer de vraag. Renaud kroonde zich in 2012 namelijk tot olympisch kampioen in het polsstokspringen.

Kevin Durant: I.n De Schaduw Van Lebron