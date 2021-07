Transfer Kossounou afgerond: "In Leverkusen bewijzen dat ik topspeler ben"

De transfer hing al in de lucht, maar vandaag hebben Club Brugge en Bayer Leverkusen een princiepsakkoord bereikt over de transfer van Odilon Kossounou. De Ivoriaanse verdediger tekent tot 2026 in de Bundesliga.

Club Brugge nam Kossounou in 2019 over van het Zweedse Hammarby voor ongeveer 3 miljoen euro. Een slimme zet: met zijn snelheid en duelkracht werd hij niet alleen een belangrijke pion in de Brugse defensie, hij doet ook de blauw-zwarte kassa stevig rinkelen. Kossounou duwt Wesley Moraes van de troon als duurste transfer.

"Ik wil de hele Club-familie enorm bedanken voor de voorbije twee seizoen. Het was een geweldige ervaring", zei Kossounou bij zijn afscheid in Brugge. Maar hij is ook blij dat de transfer rond is. "De Bundesliga is iets helemaal anders. Ik wil bewijzen dat ik op dit niveau een topspeler ben en het team kan helpen."