Team Sporza in Tokio: Wout van Aert, je hebt fans tot in Japan!

Belgium? Kevin De Bruyne en Wout van Aert!

Aan de bushalte van de olympische zwemarena probeerden we het nog eens. Parkingwachter Goshi sprak goed Engels, hij had in de Verenigde Staten gestudeerd.

Met de Japanse bevolking komen we hier niet in contact, dat mag niet gedurende 14 dagen, met de Japanse vrijwilligers wel. En zij kennen België. Meer nog: ze kennen zelfs onze sporthelden.

Een klassieke zwemmop

Wout van Aert begint zaterdag aan zijn Olympische Spelen, Louis Croenen duikt maandag een eerste keer het water in.

De 27-jarige zwemmer blaakt van het vertrouwen. Onze cocommentator Sidney Appelboom merkte op dat hij erg scherp staat en coach Ronald Gaastra vertelde ons dat "Louis erg relaxed is".

Kunnen we bevestigen. Toen we hem in de prachtige zwemarena even aanklampten voor een vraag, antwoordde hij gevat.

Wij: "Hoe voelt het olympisch water?"

Hij: "Goed, maar nat!"

Een klassieke zwemmop :)