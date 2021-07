Taekwondo, hoe begin je daaraan? Taekwondo Vlaanderen wijst je de weg

Onze landgenoot Jaouad Achab heeft ook in Tokio geen olympisch eremetaal kunnen veroveren. Wil je op termijn zelf eens een gooi doen naar goud? Of heb je gewoon zin om taekwondo recreatief te beoefenen? Dan laten we je graag even kennismaken.

Annelies Van Hoofstat houdt zich bij Taekwondo Vlaanderen onder meer bezig met wedstrijd- en recreatiesport, en is dus goed geplaatst om ons een eerste initiatie te geven.

Introductie

"Taekwondo betekent letterlijk ‘de weg van vuist en voet’. Van oorsprong is het een Koreaanse krijgskunst, die bestaat uit de disciplines kyorugi (sparring), poomsae (stijl), kyokpa (breektechnieken) en hosinsul (zelfverdeding). De nadruk in het zichzelf verdedigen ligt op de techniek, niet op de fysieke kracht. Laat ons eens inzoomen op de minst defensieve van de vier disciplines, sparring. "Dat is de olympische variant", zegt Annelies. "Twee atleten nemen het tegen elkaar op en dragen een elektronisch pantser en een helm. Je scoort punten als de magneten op de voetbeschermers hard genoeg in contact komen met het pantser of de helm. Hoe spectaculairder de trap, hoe hoger de puntenoogst. Met de vuist mag je alleen naar het pantser stoten. Wie na drie korte rondes de meeste punten telt, wint de partij." Annelies wil ook een misverstand uit de wereld helpen: "Zeg alsjeblieft nooit taekwondoka tegen een taekwondo-atleet. Dat is Japans en niet correct.

De juiste benaming is taekwondoïn."

De weg van de vuist en de voet

Skills

"Een goede sparringatleet beschikt over een groot palet aan vaardigheden. Op fysiek vlak gaat het vooral om snelheid (pijlsnel reageren op elk gaatje in de verdediging van de tegenstander), nauwkeurigheid (een trap moet perfect op pantser of helm landen), kracht en uithoudingsvermogen. Als je na enkele zware kampen nog een kans wil maken in de finale, moet je fysiek sterk staan." Ook mentaal is taekwondo best een zware sport. Annelies: "Partijen worden vaak beslist in een gouden ronde (lees: de verlenging). Wie daarin het eerst scoort, wint de partij. Stalen zenuwen zijn dus geen luxe."

Een felbevochten kamp tussen twee taekwondoïns

Drempels

Volgens Annelies Van Hoofstat zijn er weinig obstakels voor wie wil starten met taekwondo: "Duur materiaal heb je als beginner niet nodig. Je kan starten met je vuisten en voeten. Wil je op termijn wedstrijden vechten, dan kan je gebruik maken van de elektronische pantsers die je club ter beschikking stelt. In het wedstrijdcircuit heb je wel een mondstuk, een schelp en magnetische voetjes nodig, maar dat is allemaal niet zo duur. "



Angst voor blessures of verwondingen is ongegrond, legt Annelies uit: "Eigenlijk is taekwondo een verdedigingsport, maar dat geldt dus niet voor de olympische variant. Door de verplichte beschermingen aan hoofd, borst, armen en benen lopen ook sparringatleten maar zelden blessures op."



De volledige wedstrijduitrusting van een sparringatleet

Waar starten?

Je kan makkelijk starten bij één van de vele taekwondoclubs in Vlaanderen en het Brussel. Deze zomer kan je tijdens de Sportzomer aan zee een initiatie taekwondo volgen in één van de deelnemende badplaatsen. In september nemen veel clubs deel aan de Maand van de sportclub van Sport Vlaanderen en kan je gratis kennismaken met de sport. Doorgroeien vanuit een lokale club naar topsport kan zeker. Taekwondo Vlaanderen organiseert regelmatig talentdetectiedagen voor jeugdleden.

