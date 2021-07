Olympische droom Belgian Cats nadert zijn start: hoe kunnen ze de ambities inlossen?

Groep C: Belgian Cats willen naar kwartfinales

De Belgian Cats zitten op de Olympische Spelen in een poule met Australië, China en Puerto Rico. Er zijn 3 groepen met telkens 4 landen, de top 2 in elke groep stoot door, samen met de beste twee nummers 3. Na de groepsfase wordt er geloot voor de kwartfinales. Daarin zijn er 4 reekshoofden (de 3 groepswinnaars en de beste nummer 2), de overige landen zitten bij de loting in de andere pot. Landen die elkaar al tegenkwamen in de poulefase, kunnen niet tegen elkaar geloot worden in de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales wordt er gespeeld met rechtstreekse uitschakeling. De Belgian Cats mikken op een plaats in de kwartfinales en mogen dus zeker niet laatste worden in hun groep. Als België met ruim verschil kan winnen van "zwak broertje" Puerto Rico, neemt het meteen ook een flinke optie op het beoogde ticket voor de kwartfinales. De andere tegenstanders in de groep, Australië en China, zijn van een ander kaliber. Australië is de nummer 2 van de wereld en klopte, zelfs zonder sterspeelster Liz Cambage, topfavoriet USA in de voorbereiding. China is de nummer 9 van de wereld, maar op een goeie dag moeten de Cats de Chinese vrouwen aankunnen.

Groep A: wat doet Europees kampioen Servië?

In groep A heeft Servië het gezelschap van Canada, Spanje en Zuid-Korea. De Servische vrouwen hebben alvast het momentum, want ze pakten onlangs goud op het EK, waar ze in de halve finales de Belgian Cats versloegen. Canada is de nummer 4 van de wereld en heeft op papier kwaliteit genoeg om een gooi te doen naar een medaille. Op het olympische kwalificatietoernooi in 2020 in Oostende waren de Canadese vrouwen nog een maatje te groot voor de Belgian Cats, maar de laatste maanden loopt het wel minder bij Canada. Ook Spanje is altijd kandidaat voor een medaille, al zullen er toch twijfels zijn na een minder EK. Misschien kunnen die weggevaagd worden door topspeelster Alba Torrens, die er op het EK niet bij was door een coronabesmetting. Haar aanwezigheid zal Spanje ongetwijfeld een flinke boost geven.

Servië won vorige maand het EK.

Groep B: de levende legendes bij Team USA

Terwijl bij de mannen heel wat grote namen afwezig blijven, trekken de Amerikaanse vrouwen met een heus sterrenensemble naar Tokio. Onder meer Breanna Stewart, Brittney Griner, Skylar Diggins: allemaal wereldtop in het vrouwenbasketbal. En dan kan Team USA ook nog eens rekenen op twee levende basketballegendes: Sue Bird en Diana Taurasi, twee vrouwen die bij de beste speelsters horen die ooit op een basketbalveld gestaan hebben. De Amerikaanse weelde is indrukwekkend, maar in de voorbereiding was het wel nog zoeken naar een goeie "team chemistry". Zo verloor Team USA zijn oefenwedstrijd tegen Australië. Toch zou het een enorme verrassing zijn mocht Amerika straks niet voor de 7e keer op rij olympisch goud pakken. In de poulefase komen de Amerikaanse vrouwen onder meer gastland Japan en Frankrijk tegen. Japan kan in eigen huis altijd ietsje meer, al zullen de Japanse speelsters zeker de steun van de fans missen. Frankrijk kon op het voorbije EK zijn favorietenrol niet waarmaken. Maken ze in Tokio komaf met hun toernooitrauma?

Diana Taurasi (l) en Sue Bird (r) wonnen al 4x olympisch goud.