Nieuw informaticasysteem gaat prestaties van Belgische scheidsrechters beoordelen

De rapporten tonen onder andere waar de VAR een onnodige interventie deed en de (assistent-)scheidsrechter wél een correcte beslissing nam (en omgekeerd). Ze laten ook zien wie eerder veel of weinig dient gecorrigeerd te worden door de VAR en voor welk soort van beslissingen.

"Dat is allemaal relevante informatie die ons zal toelaten onze aanduidingen voor wedstrijden bij te sturen." Het RIS is ook een controle op de VAR.

Die rangordes spelen een rol bij de aanduidingen van (assistent-)scheidsrechters aan wedstrijden, zegt Stephanie Forde, operationeel directeur van het PRD. “Wie is technisch goed bezig? Wie presteert in bepaalde periodes van het seizoen minder?"

Iedere scheidsrechter kan zo in een oogopslag zijn prestaties bekijken. Maar ook de KBVB, die de opdracht gaf aan UCLL om het systeem te ontwikkelen, kan nu iets makkelijker het optreden van de refs beoordelen.

Het RIS is een digitaal instrument, geïntegreerd op het intranet van de KBVB, dat de wedstrijden van onze Belgische scheidsrechters in 1A en 1B automatisch analyseert.

Vrijdag voor het eerst in gebruik

Het systeem wordt vrijdag operationeel bij de start van de competitie. Het uitgangspunt blijft dat scheidsrechters zichzelf wat kunnen bijleren. “Referees kunnen zichzelf per wedstrijd én op langere termijn opvolgen”, licht Jean-Baptist Bultynck, voormalig topscheidsrechter en FIFA-instructor, toe.



“In de RIS-rapporten krijgen ze een gedetailleerd overzicht van hun beslissingen op sleutelmomenten per wedstrijd te zien, alsook over een periode. Ze kunnen daarop zelfs teruggrijpen naar de juiste video-opname per key moment.”



1A-ref Nathan Verboomen is alvast gewonnen voor het idee. “Dit systeem is niet alleen waanzinnig interessant, het betekent ook een echte meerwaarde voor mij en mijn team."



"Met een kritische blik en op basis van objectieve gegevens naar je eigen prestaties kijken, kan alleen maar bijdragen aan een verdere professionalisering van ons vak.”