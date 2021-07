Met Kaps opnieuw een medaille in het schieten? "Lionel Cox is mijn voorbeeld"

Jessie Kaps is de eerste Belgische vrouw die zaterdag in actie schiet tijdens de Olympische Spelen. De 23-jarige studente psychologie neemt er deel aan het luchtgeweerschieten. Kan ze in de voetsporen treden van Lionel Cox, dé medailleverrassing van Londen (2012)?

Jessie Kaps behaalde vorige maand nog zilver op het EK en mocht zo op de valreep nog een ticket naar Tokio Boeken. Gisteren maakte ze al kennis met de schietfaciliteiten op de Spelen. Haar eerste indruk was alvast positief. “Het venue is leuk en de belichting is hier zeer goed." Toch zal de hitte ook hier weer een bepalende factor zijn. De schietstand is opgebouwd in een tent met matige airconditioning, die overigens in de blakende zon staat. “Het is hier wel zeer warm. Ik stond daarjuist zelfs even te duizelen en draaide een beetje weg. Maar na een pauze zonder oordoppen en het warme steunpak ging het heel wat beter.”

Kaps (links) haalde al zilver op het EK dit jaar.

In de voetsporen van Cox? “Hij is een groot voorbeeld”

Kaps treedt als karabijnschutter in de voetsporen van Lionel Cox, die op de Spelen van 2012 vriend en vijand verraste met een zilveren medaille. Die glansprestatie van Cox inspireerde de jonge Jessie Kaps. “Cox is een voorbeeld geweest voor mij. Ik was nog jong toen hij zilver haalde in 2012, maar ik dacht meteen: "dit wil ik binnen 10 à 20 jaar ook meemaken". Ik heb op stage zelfs al eens zijn medaille vastgehouden.”

Ik was nog jong toen Cox won, maar ik dacht meteen: "dit wil ik ook meemaken" Jessie Kaps, luchtgeweerschieten

Het voorbije EK was alleszins al een schot in de roos (2e) voor Kaps, maar het internationale deelnemersveld op de Spelen is toch nog een stapje hoger. Onze landgenote tempert daarom ook de verwachtingen.

“Er is hoop, die is er altijd. Het is natuurlijk leuk om met een prijs naar huis te gaan, maar daar moet ik me nu nog niet op vastpinnen. Dan verschiet ik mijn pijlen al voor de wedstrijd begonnen is.”