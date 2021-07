Het olympische basketbaltoernooi: uitkijken naar Team USA en Luka Doncic

Het olympische basketbaltoernooi is niet zelden een van de hoogtepunten op de Olympische Spelen. Topfavoriet Amerika gaat op zoek naar zijn 4e gouden medaille op rij, maar enkele andere landen liggen op de loer. Ontdek hier wat u mag verwachten van de basketballers in Tokio.

Team USA doet met Durant en Lillard gooi naar goud

Stephen Curry, James Harden, Kawhi Leonard, LeBron James en Anthony Davis: het had een aardige starting five kunnen zijn voor Team USA, maar het is helaas ook een greep uit het aantal grote namen die er niet bij zijn in Tokio. Geen enkel land kan zoveel sterren thuislaten en toch favoriet zijn voor goud. Wie is er dan wel bij? Onder meer Damian Lillard en Kevin Durant, twee van de allergrootste NBA-sterren vandaag. Zij moeten de VS naar de 4e olympische titel op rij loodsen. Bondscoach Gregg Popovich wordt beschouwd als een van de beste coaches in de NBA-geschiedenis, maar op het vorige WK greep zijn team wel naast de medailles. De voorbereiding van de Amerikanen liep ook niet van een leien dakje, met enkele coronagevallen en oefennederlagen tegen Nigeria en Australië. Team USA is in elk geval gewaarschuwd dat ze het niet cadeau zullen krijgen.

In Tokio krijgt het team wel nog het gezelschap van twee kersverse NBA-kampioenen: het Milwaukee-duo Jrue Holiday-Khris Middleton. Hoe fris zijn zij nog na een lang seizoen en een stevig titelfeestje? Toch enkele kleine vraagtekens bij de Amerikanen dus, al is de selectie op papier sterk genoeg om goud te halen. Het is van de jaren 60 geleden dat de VS daar 4x op rij in slaagde.

Het gevaar in eigen groep: Frankrijk

Topfavoriet USA zit in Tokio in een poule met Frankrijk, Iran en Tsjechië. Van dat trio is wellicht alleen Frankrijk in staat om de Amerikanen het vuur aan de schenen te leggen. De Franse selectie telt 6 spelers die dit seizoen actief waren in de NBA, van wie Rudy Gobert de bekendste is. De center van de Utah Jazz werd afgelopen seizoen nog verkozen tot Beste Verdediger in de NBA. Op het WK 2019 kegelde Frankrijk in de kwartfinales Amerika uit het toernooi. Zullen er nog revanchegevoelens spelen bij Team USA? Beide landen openen tegen elkaar op 25 juli, meteen een stevige test.

Rudy Gobert

De schaduwfavoriet: Australië

In 2019 greep Australië op het WK nipt naast de finale na een zinderende halve finale tegen Spanje, om vervolgens ook de match om het brons te verliezen van Frankrijk. Willen de Australiërs nog eremetaal oogsten met deze generatie, dan moet het wellicht nu gebeuren. De "Boomers" beschikken over heel wat NBA-talent, met Joe Ingles, Patty Mills en Matisse Thybulle als opvallendste namen. Bovendien heeft Australië zijn laatste twee wedstrijden tegen de Verenigde Staten gewonnen, de laatste keer vorige week nog in de voorbereiding op Tokio. Een opsteker voor Ingles en co, die dit keer koste wat het kost een medaille mee naar huis willen nemen. Duitsland, Italië en Nigeria mogen geen probleem vormen in de poulefase.

Joe Ingles en Kevin Durant

De "oudjes": Argentinië en Spanje

In groep C zitten met Argentinië en Spanje de twee WK-finalisten van 2019 met elkaar in één poule. Voor deze Spaanse selectie, gemiddeld 30 jaar oud, is het wellicht de laatste kans op olympisch goud. Oudgedienden Pau Gasol (41), Marc Gasol (36), Rudy Fernandez (36), Sergio Rodriguez (35) en Sergio Llull (33) hebben al flink wat lentes op de teller. Dat wordt gecompenseerd door de 19-jarige Usman Garuba van Real Madrid, volgend jaar wellicht te bewonderen in de NBA. Vicewereldkampioen Argentinië is jonger dan Spanje, maar teert wel nog steeds op de klasse van de 41-jarige Luis Scola. De voormalige NBA-speler is aan zijn 5e spelen toe. Hij was er al bij toen Argentinië in 2004 goud pakte, maar dat kunstje herhalen wordt moeilijk. In de voorbereiding verloren Scola en co onder meer van Team USA en Nigeria.

De alleskunner: Luka Doncic