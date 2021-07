Denayer draagt de Belgische vlag tijdens openingsceremonie: "Hele grote eer"

"Het was een bijzonder aangenaam telefoontje om te krijgen. Heel het team kwam me ook meteen feliciteren. Het is mooi dat ik dit naast Nafi Thiam kan doen. Ik vertegenwoordig België al heel lang en ik ben er heel trots op", aldus Denayer.

Op zaterdag komen de Red Lions dan een eerste keer in actie tegen Nederland: "Ik ben nooit met een sterker team aan de Olympische Spelen begonnen. We hebben geen 3 of 4 sleutelspelers die te neutraliseren zijn door de tegenstander. We kunnen van overal gevaarlijk zijn."

"We dromen in elk geval van goud, na de zilveren medaille van 5 jaar geleden hebben we hard gewerkt om nog beter te worden. Als we ons beste hockey laten zien dan kunnen we van iedereen winnen."