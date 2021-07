Belgische zwemmers gaan in Tokio op zoek naar finaleplaatsen

De Belgen? "Die staan scherp"

Voor Team Belgium staan 2 zwemmers op het startblok: Louis Croenen (200 meter vlinderslag) en Fanny Lecluyse (100 en 200 meter schoolslag).

"Louis is erg relaxed", begint Ronald Gaastra. "Hij heeft een goede voorbereiding gehad en zijn trainingstijden staan op punt. Alles verloopt volgens plan."

Een plan met een olympische finale zoals in Rio? "Dat wordt moeilijk", antwoordt Gaastra. "Omdat 200 meter vlinderslag erg geëvolueerd is de laatste jaren. In 2016 volstond 1'56" voor de finale, nu ga je misschien 1'54" op de tabel moeten zetten voor een finaleplaats."

Opdracht voor Croenen: zijn Belgisch record uit 2015 (1'55"39) aanscherpen. Gaastra: "Dat kan."