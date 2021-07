Zweedse EK-ganger Olsson moet Lokonga doen vergeten bij Anderlecht

Door het nakende vertrek van Sambi Lokonga naar Arsenal was Anderlecht al langer op zoek naar een extra middenvelder. In zijn zoektocht is paars-wit uiteindelijk bij Kristoffer Olsson beland.

Op jonge leeftijd kwam Olsson in de jeugdopleiding van Arsenal terecht. In Londen bleef een doorbraak echter uit, waardoor er een uitleenbeurt volgde aan het Deense FC Midtjylland.

Die club nam hem nadien ook definitief over, maar in 2017 keerde de middenvelder terug naar Zweden om er bij AIK Solna aan de slag te gaan. Na 2 sterke jaren haalde FK Krasnodar hem vervolgens voor 4,5 miljoen euro naar Rusland.

Op het voorbije EK was Olsson ook een sterkhouder op het Zweedse middenveld. Hij stond elke wedstrijd in de basis en ging er in de 1/8e finales uiteindelijk uit tegen Oekraïne.