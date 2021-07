Vanhaezebrouck: "Uiteraard nemen wij de Conference League serieus"

Morgen trappen Standard en Genk de nieuwe jaargang van de Jupiler Pro League af, maar als aperitiefje krijgen we vanavond al de Europese match van AA Gent tegen Valerenga uit Noorwegen.

"De andere teams hebben toegewerkt naar de start van de competitie, maar wij zijn gefocust op Europa", zegt trainer Hein Vanhaezebrouck.

"Donderdag zal blijken hoe klaar we zijn om een team dat in volle competitie zit partij te geven. Maar we hebben gewerkt om 90 minuten klaar te zijn."

In sommige kringen wordt wat laatdunkend gedaan over de Conference League, de derde Europese beker. "Uiteraard beginnen wij hier met goesting aan", zegt Vanhaezebrouck.

"Er hebben zoveel ploegen voor dit ticket gestreden: KV Mechelen, Zulte Waregem, Standard, Oostende,... allemaal droomden ze hiervan. En uiteindelijk hebben wij het gehaald."

"Als we niet geïnteresseerd waren, hadden we ons wel in Mechelen laten verliezen en hen Europees laten spelen. We zullen er dan ook vol voor gaan."

"Akkoord, er zitten wat mindere affiches in de Conference League, maar vanaf de groepsfase zal dat anders zijn. Het is nog een lange weg tot we daar geraken, maar zodra we daar zijn, gaan we ook proberen om te overwinteren. We nemen dit serieus."