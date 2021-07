Roeiers Van Zandweghe en Brys zijn outsiders in Tokio: "Het voelt aan alsof we thuis roeien"

Samen met Bruggeling Van Zandweghe is hij een van de outsiders in de categorie. Veel zal afhangen van de start, die vaak net iets te traag is. "Dat blijft een werkpunt." Daarnaast is er de zware reeks waarin ze in Tokio terechtkwamen, samen met onder meer Noorwegen. De derde reeks staat zaterdagochtend (04h40 Belgische tijd) op het programma.

In Tokio willen Van Zandweghe en Brys nog een laatste keer knallen voor ze elk hun eigen weg gaan. Vooral de 28-jarige Brys worstelt om onder het gewicht van 72,5kg (140kg voor de lichte dubbeltwee) te blijven. "Maar hier is het zo warm dat we veel zullen zweten", lachte de Gentenaar woensdag.

Vijf jaar geleden in Rio kregen ze, door een vreemde kronkel in het reglement, niet de kans om hun kunsten te tonen. Sindsdien haalde het duo in de lichte dubbeltwee al het WK- en EK-podium en waren ze ook succesvol in de wereldbeker.

"Dat is de zwaarst mogelijke reeks", weet Van Zandweghe. "Naast Noorwegen is er nog Spanje, dat dit seizoen nog niet in competitie kwam, en Canada." Toch kijkt het duo ambitieus vooruit. "We willen sowieso de finale roeien. Dat is een eerste stap naar wat moet komen."



Intussen is het bloedheet in Tokio en dreigen uithoudingssporten zoals roeien een ware slijtageslag te worden. De Belgen zijn echter goed voorbereid naar Japan vertrokken. Op de Universiteit van Gent hebben ze gewerkt in een speciale kamer die de klimatologische omstandigheden van in Tokio nabootste.



"Maar die klimaatkamer voelde 10 keer erger aan dan de realiteit. Onze hartslag is ondertussen normaal en we zweten al veel minder dan in het begin", aldus het duo, dat tevreden is met de roeiomstandigheden. "Er staat redelijk wat wind, doordat de baan vlak naast de zee ligt. Maar de golven zijn doenbaar en de wind komt van de zijkant. Het voelt aan zoals thuis. Daar roeien we ook bijna in de zee."