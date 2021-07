Nederlandse voetbalvrouwen hekelen hun "gevangenis" in Tokio: "Je kan mensen niet zomaar opsluiten"

Een hoera-stemming bij de Nederlandse voetbalvrouwen na de klinkende overwinning tegen Zambia. Maar na afloop toonde bondscoach Sarina Wiegman zich tegenover de pers ook bijzonder kritisch voor de omstandigheden waarin haar ploeg in Tokio moet verblijven.

"We leven in een hotel waarin we achteraan in het gebouw zijn weggezet", vertelt Wiegman. "We mogen niet in de openbare ruimtes, mogen alleen door de personeelsgangen lopen en moeten eten in een souterrain. Als we in de lift stappen, drukt er zelfs een bewaker voor ons op het knopje."

Vooral het gebrek aan buitenlucht stoort de bondscoach. "We mogen niet eens een luchtje scheppen. Je voelt je een soort van gevangene. Nochtans is er bij ons hotel een geweldige tuin. Daar is niemand, maar ook daar mogen we niet in. Nochtans houden we ons heel goed aan de maatregelen. We gaan niet lopen shoppen, hé."