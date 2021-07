Is Seraing klaar voor het nieuwe seizoen? "Wordt moeilijk verhaal"

Dankzij spannende barrages tegen Waasland-Beveren kan Seraing voor het eerst in 25 jaar weer aantreden op het hoogste niveau. "Maar we moeten niet onder stoelen of banken steken dat het een moeilijk verhaal wordt", zegt Matthias Sintzen, de Seraing-watcher van La Dernière Heure.

"De club heeft geen grote financiële middelen, maar het positieve is dat ze zo kansen kunnen geven aan de jeugd. Ze hebben 3 spelers gehaald en voor de rest huurlingen van (moederclub) Metz. Maar dat zijn allemaal jonge spelers."

De grootste aderlating is het vertrek van goaltjesdief Mikautadze, die terugkeert naar Metz. "Dat is natuurlijk een groot verlies, maar het is logisch dat Metz hem terughaalt. Als hij het nu niet had mogen proberen in de Ligue 1 dan was het nooit geweest."

De vervanger voor Mikautadze vond Seraing in Portugal: Marius Mouandilmadji is een spits uit Tsjaad die onder meer voor Porto uitkwam. "Dat is toch een mooie adelbrief. Ook hij is een jong talent. In de voorbereiding liet hij al mooie dingen zien, met veel goals. Maar nu moet hij het nog op het hoogste niveau bewijzen."