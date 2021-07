Hoe Fabio Jakobsen opnieuw een winnaar werd: "Moeilijkste was leven met gebreken"

"Ik ben terug!", schreeuwde Fabio Jakobsen gisteren uit. Zijn zege in de Ronde van Wallonië was het einde van een lange revalidatie, zowel op fysiek als mentaal vlak. Ploegdokter Yvan Vanmol maakte de terugkeer van de Nederlander vanop de eerste rij mee. "Ik heb er altijd vertrouwen in gehad."

Fysiek zat hij op een festival, mentaal in de Ronde van Wallonië. Yvan Vanmol, ploegdokter bij Deceuninck-Quick Step, vertelt met een beetje spijt in het hart dat hij de zege van Fabio Jakobsen heeft moeten missen. "Maar toch was het een emotioneel moment om Fabio na zo'n moeilijke revalidatie opnieuw te zien winnen", zegt Yvan Vanmol. "Zeker omdat Dylan Groenewegen eergisteren mocht juichen. Als het slachtoffer dan anoniem rondrijdt in het peloton doet dat toch pijn, maar gisteren is dat volledig goedgemaakt."

Straf. Bijna letterlijk is de Nederlander opgestaan uit de doden. Jakobsen lag na zijn zware val in de Ronde van Polen dagenlang in een kunstmatig coma. De letsels waren zwaar en talrijk. Vanmol: "Maar ik heb van bij het begin gezegd dat die voor zijn fysieke mogelijkheden niet extreem erg waren." "Het was gewoon bijzonder moeilijk omdat er zoveel verschillende ingrepen nodig waren om de schade aan het gezicht en de tanden te herstellen. Na elke operatie moest Fabio opnieuw 2 à 3 weken wachten om te trainen. Daardoor duurde de revalidatie zo lang." "Maar ik heb nooit getwijfeld dat Fabio opnieuw renner zou worden en sprints zou winnen. Het moeilijkste voor hem was om te kunnen leven met zijn gebreken. Stap voor stap zijn die opnieuw hersteld."

Werk aan relatie met Groenewegen

Jakobsen gaf gisteren wel zelf toe dat hij zich even angstig voelde in de sprint. Het was niet de eerste mentale drempel waar de Nederlander over moest. "Bij het eerste trainingskamp in december was hij geweldig gemotiveerd", herinnert Vanmol zich. "Tijdens de tweede stage ging het ook fysiek al een stuk beter. Maar dan waren er weer ingrepen noodzakelijk... Toen was het psychologisch moeilijk om weer de draad op te pikken."

Ook zichzelf mengen in het dolle sprinterscircus was niet evident. Tijdens zijn eerste koersen mengde Jakobsen zich nog niet. Vanmol: "De grote vraag was uiteraard of Fabio zich opnieuw zou durven te mengen in de sprint. Alleen zijn die niet gevaarlijker dan vroeger, hé. Als je beslist om terug te keren, moet je jezelf ook durven te mengen in de sprints." "Fabio was daar redelijk snel klaar voor", gaat de ploegdokter verder. "Het enige dat eigenlijk onopgelost is, is de relatie met Dylan Groenewegen. Daar moet nog aan gewerkt worden. Het blijft moeilijk om diverse redenen."

Toch zal Jakobsen nu vooral naar de toekomst kijken in plaats van het verleden. Wat zijn zijn doelen nog dit seizoen? "Misschien proberen we Fabio mee te nemen naar de Ronde van Spanje", verklapt Vanmol. "Dan kunnen we bekijken of hij ook in staat is om al op een hoger niveau te sprinten. Zelfs zonder zeges zou dat goed zijn om opnieuw volume en body te kweken."