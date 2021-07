Fran Vanhoutte mag ziekenhuis verlaten na zware valpartij: "Had erger kunnen zijn"

De 18-jarige Fran Vanhoutte had in Canelas al 3 Europese juniorentitels veroverd, maar op de 1.000 meter ging het mis. Samen met enkele andere skeeleraars ging ze onderuit en daarbij kreeg ze volgens ooggetuigen een skate van een concurrente in haar gezicht.

"Ik schrik niet zo gauw", zegt bondscoach Kwinten Tas. "Maar nu toch wel." Vanhoutte kreeg de eerste zorgen van de Nederlandse teamarts, aangezien de Belgische delegatie enkel met een kine naar Portugal is afgereisd.