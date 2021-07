Evenepoel: "De verwachtingen hoog in België? Dat is Wout zijn schuld"

"Het is al een beetje een overwinning dat ik hier sta een jaar na mijn zware val. Ik heb het er nog met Tiesj over gehad vandaag, het was een gekke weg. Nu sta ik hier als een van de kopmannen en dat is al een eer op zich. Ik wil er het beste van maken. Ik heb er hard voor gewerkt."

"Het heeft me goed gedaan om hier vroeg naartoe te komen. Ik voel op training dat ik al minder last heb van de warmte. Al zal het een doorslaggevende factor blijven in de koers. Op training kan ik de power duwen die ik wil en dat gaat vrij vlot."

"Het is mooi dat we hier eindelijk zijn na dat jaar uitstel", vertelde Evenepoel vandaag op het persmoment van de Belgische renners. "Ik heb in het voorbije jaar veel gesukkeld met mijn vormpeil, maar op dit moment voel ik me vrij fris. Ik ben de maand juni goed doorgekomen door een paar koersen te rijden. Daarna heb ik nog een goeie stage gehad en nu ben ik hier ook al een tiental dagen."

"Het is al heel lastig voor we aan de lastigste klim moeten beginnen"

Ook Evenepoel gaf zijn mening over de Mikuni Pass. "Ik ben heel blij met die klim. Het is heel lastig. De klim is vrij breed, je ziet niet dat het steil is, maar je voelt het wel. De klim doet me erg denken aan de klim in Burgos waar ik boven heb gewonnen en in San Sebastian was het ook zo steil. Een goeie Remco moet dat zeker kunnen overwinnen."

"De finale van het WK in Imola is er eigenlijk perfect mee te vergelijken. Als je de afdaling induikt met x-aantal seconden voorsprong, dan moeten ze rijden vanachter. Er kan dan twijfel sluipen in een achtervolgend groepje want die denken dan ook aan hun podiumplaats. Daar kan de koers gereden zijn want het stuk daarna aan het meer is ook vrij vlak, dat is een tijdrijdersstuk. Die dingen spelen in het voordeel van Van Aert en mij. Het is een mooi parcours voor onze ploeg."

"Wat ook belangrijk zal zijn, is hoe er op Fuji gereden zal worden. Zeker met de wind. Dat is ook niet makkelijk want die klim is heel ongelijkmatig. Stel dat er daar al een ploeg de gaspedaal induwt, dan is de finale al opengebroken. Ook het circuit is niet vlak. Het is al heel lastig voor we aan het lastigste moeten beginnen."