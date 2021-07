De supertalenten van de Spelen: van sprintbom sneller dan Bolt tot 13-jarige skateboardsensatie

Sky Brown (Skateboarden, Verenigd Koninkrijk, 13 jaar)

Haar naam duikt op in élke voorbeschouwing. Sky Brown is “The New Kid on the Block” - en dat mag u gerust letterlijk nemen. Met haar 13 jaar is het skatewonder de jongste Britse ooit op de Spelen.



Skateboarden is één van de zes nieuwe sporten in Tokio. En ondanks haar jonge leeftijd is Brown meteen een medaillekandidate. De Britse met Japanse roots pakte op haar 11e pakte zelfs al brons tijdens het WK in Rio.

Ongeveer een jaar geleden ontsnapte ze aan de dood na een zware val op training. Ze hield er een schedelbreuk en gebroken pols aan over. “Mijn helm heeft mijn leven gered”, vertelde ze daarover. Bekijk de video van de val hieronder.