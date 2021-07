Belgische 3x3-ploeg ambitieus: "5e plaats? Graag beetje hoger en 3e"

3x3 is de "urban" variant van het bekendere zaalbasketbal. De Belgische mannen wisten zich bij de 8 landen te scharen die naar de Olympische Spelen mochten afreizen.

"De top 6 (kwartfinale) is zeker en vast een must", zegt Rafaël Boogaert. "En vanaf dan is alles mogelijk."

"Wij worden ingeschat voor een 5e plaats", weet Nick Celis. "Laat ons dat nog een beetje proberen op te rekken naar een 3e plaats."

De Belgen hebben daarvoor een speciaal wapen: hun snelle, vinnige spel. Dat moet een antwoord bieden aan het meer fysieke spel van hun tegenstanders.

"De laatste maanden hebben we enorm hard getraind om snel en vinnig te spelen", zegt Thibaut Vervoort. "We laten de bal snel rondgaan, zodat onze tegenstanders moeten lopen en we voor onszelf open lay-ups creëren", vult Thierry Mariën aan.

Wie pleintjesbasketbal zegt, denkt automatisch aan de Verenigde Staten, maar dat land is er zelfs niet eens bij bij de mannen. "Dat komt omdat ze individuën samengezet hebben die niet bij elkaar passen", zegt Nick Celis. "Te veel grote jongens en te weinig bal movement. En dat is hen duur te komen staan."