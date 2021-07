1 dag na Groenewegen pakt ook Jakobsen zijn eerste zege sinds "de crash"

Juli is de maand van de sprinterssprookjes, want na Mark Cavendish in de Tour de France en Dylan Groenewegen in de eerste rit van de Ronde van Wallonië was het nu de beurt aan Fabio Jakobsen.

De 2e etappe werd niet in Wallonië, maar op het circuit van Zolder afgewerkt. Dat alternatief werd uit de hoge hoed getoverd, nadat de zondvloed de originele route naar Herve onberijdbaar had gemaakt.

Het autocircuit, bijna 20 jaar geleden ook het toneel van het WK wielrennen, zorgde voor een razendsnelle koers. Deceuninck-Quick Step hield de boel in de slotronde bij elkaar, maar een duel Jakobsen-Groenewegen kregen we niet. Was gisteren Jakobsen afwezig in de sprint dan kwam deze keer Groenewegen niet in het stuk voor.

Het was uiteindelijk Fernando Gaviria die nog bijna de droom van Jakobsen verpestte, maar de Colombiaan kwam net te laat. De emoties bij de Nederlandse winnaar laaiden na de finish hoog op. De lijdensweg sinds zijn horrorcrash in de Ronde van Polen duurde bijna een jaar, maar lijkt nu definitief voorbij.

In de stand na 2 etappes staan Groenewegen en Jakobsen nu broederlijk naast elkaar op de 1e plaats.