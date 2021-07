Thomas Briels als reserve op de Spelen: "Wil gewoon mijn steentje bijdragen"

"We hebben te maken met enkele blessures. Zo is bijvoorbeeld Tom Boon nog niet helemaal terug nadat hij een verrekking opliep", vertelt Thomas Briels na afloop. "Ik maak een deel uit van de groep van 18 spelers en kan zeker spelen in het geval van kleine blessures."



Briels mag ondanks de strenge coronamaatregelen tijdens de Olympische Spelen gewoon bij de groep blijven: "De regels zijn intussen gelukkig wat soepeler geworden."

"Het is leuk dat ik ook in het atletendorp bij de ploeg kan blijven. Het blijft een dubbel gevoel dat ik niet in de selectie zit, maar ik wil gewoon mijn steentje bijdragen."

De kans dat Briels zal spelen is zeker niet onbestaande: "Het is een heel zwaar toernooi met 8 wedstrijden in 13 dagen. Er kunnen veel gekke dingen gebeuren dus ik denk dat de coach wel blij is dat hij 18 spelers kan gebruiken."

De start van de Red Lions op de Spelen oogt met topduels tegen Nederland en Duitsland ook bijzonder zwaar: "We zullen meteen zien waar we staan", gaat Briels verder.

"We kunnen ons niet wegsteken. Het is hét toptoernooi. De allerbesten tegen elkaar. Het is geen slechte zaak om tegen de sterkste landen te beginnen. We zullen wel nog moeten wennen aan het tempo, het niveau en de hitte."