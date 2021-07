Team Sporza in Tokio: geen Japanners in het stadion, nieuwsgierig zijn ze wel

Japanners ook toerist in eigen land

In hartje Tokio staat een gloednieuw Olympisch Stadion. Het is verrezen op de plaats waar de vorige atletiekarena van de Spelen in 1964 stond. Voor de kenners: het stadion waar steepleloper Gaston Roelants naar goud snelde.

Het ziet er indrukwekkend uit en dat is het ook. Ultramodern, maar ook met een oosterse toets. De aankleding met hout en groen maken het staaltje sportarchitectuur compleet.

Het stadion biedt plaats aan 80.000 toeschouwers, maar die mogen er niet in. Geen buitenlanders, ook geen Japanners.

Stonden die niet erg sceptisch tegenover de Olympische Spelen? Niet als we de tientallen Japanse toeristen zien staan rond het stadion.

Allemaal willen ze een kiekje van de olympische ringen of van de imposante sporttempel. We wanen ons even in Brugge.