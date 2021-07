Organisatie sluit annulatie op laatste moment niet uit: "Kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren"

Muto kreeg de vraag over een zeer late annulatie voor de voeten geworpen en antwoordde "dat hij de besmettingscijfers in de gaten houdt en er indien nodig met alle partijen erover zal spreken".

Het lijkt onwaarschijnlijk, maar het organisatiecomité van de Spelen wil een annulatie van het event op het allerlaatste moment niet volledig uitsluiten. Reden is de blijvende stijging van de coronacijfers in Japan. Ook bij de atleten en de entourage in het olympisch dorp zijn er al meerdere besmettingen.

Als er een piek in het aantal gevallen komt, zullen we opnieuw samenzitten met alle partijen.

"We kunnen niet voorspellen wat er zal gebeuren met de coronacijfers", aldus Muto. "Als er een piek in het aantal gevallen komt, zullen we opnieuw gaan samenzitten met de vijf partijen."

Naast het organisatiecomité zijn dat het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralympisch Comité (IPC), de Japanse regering en het bestuur van Tokio. "Op dit moment kunnen de cijfers stijgen of dalen. We denken na over hoe de situatie kan evolueren", besloot Muto.