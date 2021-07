Nieuw in 2026: Ski-alpinisme maakt intrede op Olympische Winterspelen

Ski-alpinisme bestaat uit het beklimmen en afdalen van off-pisteroutes op lichte ski's. Het IOC testte de sport vorig jaar tijdens de Jeugdspelen in het Zwitserse Lausanne.

Er zullen vijf proeven op het programma staan (sprint en individuele race bij mannen en vrouwen en een gemengde estafette). De sport wordt toegevoegd aan de lijst van vijftien wintersporten, die niet meer werd aangepast sinds de Winterspelen van 1998 in het Japanse Nagano.

Het IOC, dat bezorgd is over toekomstige tv-inkomsten, laat gaststeden de mogelijkheid nieuwe disciplines aan te bieden die "spectaculair" of "cultureel relevant voor het gastland" zijn.

Ski-alpinisme is populair in de Alpen en Italiaanse skiërs domineren de sport momenteel. De internationale federatie in het ski-alpinisme telt intussen wel al 37 lidstaten op vier continenten.