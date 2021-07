Mark Cavendish klopt Merlier en Philipsen in na-Tourcriterium Roeselare

In de voorafgaande tijdrit was het Tim Declercq, de rode lantaarn van de Tour de France, die de snelste tijd neerzette. Op het podium kreeg de man van Deceuninck-Quick Step ook een echt exemplaar. Aaron Van Poucke en Sander De Pestel waren 2 en 3. (lees voort onder foto)

En toen was het tijd voor het eigenlijke criterium van 100 km. De mindere goden mochten de eerste wedstrijdhelft kleuren, waarna het in de finale aan de Tourrenners was om hun goede benen te tonen.

Het ondanks coronatijden toch talrijk opgekomen publiek genoot van het spektakel. Uiteindelijk draaide het uit op een sprint en daarin kon Mark Cavendish, in de Tour goed voor vier zeges en de groene trui, nipt Tim Merlier en Jasper Philipsen van zich af houden.

Deze laatste twee reden rond met de retrotruitjes van hun team Alpecin-Fenix, die ze ook op de ploegenpresentatie en in de eerste rit van de Tour aan de wereld toonden als eerbetoon aan Raymond Poulidor, de grootvader van Mathieu van der Poel.