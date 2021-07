Koen Naert vol vertrouwen tussen Kenia en Tokio: "Hier staat een heel goede Koen"

Marathonloper Koen Naert heeft net een geslaagde hoogtestage van 4 weken achter de rug in Kenia en maakt na een bezoek aan de klimaatkamer in Gent even tijd voor de pers voor hij zaterdag afreist naar Japan. "Het gaat heel goed met mij", verwoordde hij zijn gevoel. "Als dat niet het geval was in deze fase van de voorbereiding, dan sta je er niet goed voor."

Sinds vrijdag is Koen Naert (31) weer in het land: "Ik zit nu wat in de lastige dagen qua training na hoogte, maar het draait nog altijd heel vlotjes. We moeten dit een 10-tal dagen overwinnen en daarna is het mentaal toewerken naar Sapporo." Daar, op 1.000 km van Tokio, wordt op 8 augustus de marathon gelopen. Wat heeft hij in Kenia uitgespookt? "Ik zat in Iten, het loopmekka van Kenia, waar alle toppers zitten. Mijn dag zag eruit zoals een dag van een profatleet eruitziet: dat was letterlijk slapen, eten en trainen. Niets anders." "Ik heb daar niets bezocht, ik had daar geen nood aan. Ik heb zo goed getraind, dat ik blij was dat ik na het eten mijn bed kon opzoeken. Dat is een goed teken." "Het was mijn eerste keer in Kenia, daarom besloot ik op safe te spelen. Luxe bestaat daar niet, maar ik verbleef in een Belgisch hotel met gewone douches." Zich douchen onder een "pijpje" zoals Bashir Abdi in Ethopië was er dus niet bij. "Het was mijn eerste keer, maar zeker niet mijn laatste keer. We zijn al opnieuw plannen aan het maken." (lees voort onder foto)

Bashir Abdi in Ethiopië.

"Dromen van goud, maar tevreden als ik er als 19e alles uitgehaald heb"

Voor de Spelen doet Naert heel wat opofferingen, zo is hij nog maar enkele maanden geleden voor de 2e keer papa geworden. Een zusje voor de 4-jarige broer. Die twee heeft hij een maand achtergelaten. "Dat was toch wel heel moeilijk. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn vrouw. Mijn dochtertje was 10 weken toen ik vertrok. Ik ben blij dat ze me nog herkende en kon lachen toen ze me terugzag. Dat deed me wel iets." Zijn gezin was ook de reden waarom Naert koos voor Kenia. "Dan kon ik nu nog een weekje thuis zijn. Het eerste plan was om 4 weken hoogte te doen in Amerika, daarna 1 week op zeeniveau in Amerika en dan 2,5 week Japan. Maar dat was iets te lang van huis weg." "Met Kenia heb je geen jetlag en dus kon ik nog even thuis zijn. Het is wel iets lastiger: eten, slapen, trainen zit er hier een weekje niet in. Maar je krijgt zoveel energie terug van die 2 kleine pagadders en van mijn vrouw terug te zien. Dat had ik wel nodig om die laatste mentale klik te maken richting Tokio."

Wat verwacht Naert op sportief vlak van de Spelen? Enkele maanden geleden liep hij een PR op de halve marathon en sprak hij over de beste Koen Naert. "Ik heb ook nu een heel goede voorbereiding gehad. Ik heb alles kunnen doen wat ik wou. Mijn lichaam is er klaar voor en mentaal ben ik er ook klaar voor. Hier staat dus ook een heel goede Koen." "Ik ga naar daar om mijn uiterste best te doen. Ik moet nog 3 weken overbruggen en wil de piek leggen wanneer die er moet liggen. Het ziet er goed uit, maar het blijft een marathon." "De weersomstandigheden zullen van cruciaal belang zijn." In Sapporo is het dan wel minder warm en vochtig dan in Tokio, maar toch nog een groot verschil met hier. Daarom bezoekt Naert deze week nog enkele keren de klimaatkamer van de UGent, waar hij loopt bij 33 graden en 72% luchtvochtigheid. "Dat is heel zwaar, ik zweet nu zelfs nog na", vertelde Naert bij het interview. "Het is beter van je in te zware omstandigheden voor te bereiden. We hebben gekozen voor een heel goede conditie. Daarmee pas je je ook beter aan: aan het parcours, het weer, de jetlag." Dromen doet Naert van een gouden plak of een medaille. "Maar dat is niet iedereen gegeven. Er zijn er maar 3. Dromen is wel iets anders als realistisch zijn. Dat vind ik moeilijk in te schatten. Ik heb nog geen deelnemerslijst gezien." "Top 16 of top 8 zou fantastisch zijn. Maar word ik nu 19e en ik heb er alles uitgehaald en had een goede dag, dan denk ik niet dat ik ontgoocheld moet zijn. Dan zijn er 19 beter dan ik. Daar moet je als atleet mee kunnen leven." Aan een tijd denkt hij niet. "Het zal zodanig zwaar en warm zijn, dat een tijd 0,0 belang heeft. De weersomstandigheden zullen er een slagveld van maken."

