Is Pogacar vertrokken voor een paar jaar? "Alle essentiële factoren aanwezig"

"Ik heb mezelf erop betrapt dat ik na de tijdrit in Laval, op dag 5, dacht: "De winnaar is bekend." Dat was op dat moment zeer gewaagd, want voor hetzelfde geld had Tadej Pogacar nog een klap gekregen. Maar zijn uitstraling en de manier waarop hij tijdritspecialisten naar af wees, vond ik zo indrukwekkend dat ik er niet aan twijfelde dat hij zichzelf zou opvolgen."

"Ik heb het gevoel dat ik 21 klassiekers aan elkaar becommentarieerd heb. Dat ik in het geheel die spankracht miste, komt wellicht door het feit dat die we die de voorbije 3 à 4 jaar wel altijd gehad hebben."

Pogacar is bijzonder slim en schat situaties heel snel in. In een nanoseconde weet hij ad hoc wat hij moet doen.

"Als hij niet het zot in de kop krijgt, moeten we bang zijn dat hij vertrokken is voor 4 of 5 jaar, al heeft het recente verleden met Bernal bewezen dat je voorzichtig moet zijn met zulke uitspraken. Toch zie ik dat bij Pogacar minder snel gebeuren. Bovenop zijn intelligentie, zijn alle essentiële factoren aanwezig om een aantal jaar aan de top te staan."

"In die rit naar Le Grand Bornand voelde hij dat zijn ploeg opgesoupeerd was en dat hij moest gaan, ook al was het nog ontzettend ver. Hij ruimde alles op en sloeg een bres van ruim 3 minuten. Dat bleek nefast voor de rest van de Tour."

"Pogacar is fysiek uitzonderlijk sterk. Daar komt bij dat hij een hoog vermogen paart aan een licht gewicht. Hij is een veertje. Bovendien is hij ook bijzonder slim. Heel pienter. Hij schat situaties heel snel in en weet in een nanoseconde wat hij ad hoc moet doen."

"Alle winnaars van dit voorjaar schitterden in de Tour"

"Ik kijk trouwens ook uit naar een Tour met Mathieu van der Poel over de volle lengte. Hij heeft heel veel teweeggebracht. Hij heeft een revolutie ontketend waar men zeer graag in meegegaan is. Dat was opbeurend."

15 ploegen konden helemaal niks winnen in deze Tour: "Steeds meer ongelukkigen blijven over", stelt Michel Wuyts vast. "Dat zijn ook ploegen die werk gemaakt hebben van zeer doorgedreven selecties met 8 renners die heel goed voorbereid aan de start komen. En niks overhouden aan het eind. Dat is toch een bittere pil."

"Ik begrijp dat ook dat Tourorganisator Christian Prudhomme ondanks het opstappen van Van der Poel dankbaar is voor wat hij geleverd heeft. Ik had zelf gedacht dat hij wat langer zou blijven, maar ik begrijp het ook wel. Mountainbiken is een totaal ander vak."

"Van der Poel, Van Aert, Asgreen, Pogacar, Alaphilippe: daar vul je het hele voorjaar mee in. We hebben alle winnaars van klassiekers allemaal zien schitteren in de Tour. Dat is heel lang geleden. We maken een uitzonderlijke generatie mee."

"Ik vond het fantastisch om vast te stellen dat de klassieke specialisten, die jarenlang niks te zoeken hadden in de Tour, in de openingsfase 9 dagen op rij in de aanval getrokken zijn."

"Niet vergeten dat Cavendish veel geluk gehad heeft"

"Er was iemand nodig met persoonlijkheid, zoals Patrick Lefevere, om Cavendish weer te brengen waar hij dichtbij geweest is. Het niveau van 2013 of 2014 haalt hij net niet, maar hij komt wel erg dicht."

"Het probleem van Cavendish is zijn mindset geweest. Hij heeft diep in de put gezeten. Ik zal niet zeggen dat hij bipolair is, maar hij heeft er wel kenmerken van. Bradley Wiggins heeft bevestigd dat Cavendish een hele poos depressief geweest is. Dat heeft hem naar absurde laagtes gebracht."

Mark Cavendish evenaarde deze Tour het record van Eddy Merckx qua ritzeges in de Tour. "Dat had hij bij een ander team dan Deceuninck-Quick Step niet gekund", is Michel Wuyts stellig.

"Ik merkte ook, toen hij in het begin van de Tour aan zijn reeks begon, zijn ongebreidelde enthousiasme. Iedere keer opnieuw was hij in tranen, op het manische af. Dat is nu wel weg. Ik denk dat we nu weer iemand zien die in evenwicht is. Het zelfvertrouwen is terug."



"Wat gaat hij nu doen? Heeft hij bereikt wat hij dacht nog in zich te hebben en zegt hij adieu? Of kan hij niet stoppen? Ik vrees voor het tweede."



"Het zal verdomd moeilijk worden om alle grote sprinters die ik nog sneller acht te verslaan. Caleb Ewan is met zekerheid de rapste. Je hebt ook nog Sam Bennett, Dylan Groenewegen, Fabio Jakobsen. Je mag niet vergeten dat Cavendish veel geluk gehad heeft. Als de lijn doorgetrokken was, dan was er nooit getwijfeld over een deelname van Jakobsen aan de Tour."

"Tim Merlier? Hij zal moeten leren op de tanden te bijten. Het staat buiten kijf dat hij bij de allersnelsten van de wieleraarde gerekend mag worden, maar hij moet die volgende stap zetten om nog meer als volwaardig bestempeld te worden. Hij moet leren om in een grote ronde dwars door de gitzwarte momenten heen te gaan."