De recordjagers van de Spelen: van 7 keer goud als doel tot 10 jaar zonder nederlaag

Het vuur begint te gloeien. Vrijdag starten met een jaar uitstel de Olympische Spelen in Tokio. In vijf delen - eentje voor elke olympische ring - stomen we u helemaal klaar. Vandaag: de recordjagers van deze Spelen.

Teddy Riner (Judo, Frankrijk, 32 jaar)

L’invincible, de onverslaanbare. Weinig sporters zó dominant in hun discipline als Teddy Riner. De Franse judoka bleef tien (!) jaar en 154 kampen op rij ongeslagen. Een waanzinnige recordreeks die pas in februari 2020 eindigde door een nederlaag tegen Kokoro Kageura. Ondanks 2 olympische en 10 wereldtitels denkt Riner allerminst aan uitbollen. Straks wil hij zijn derde opeenvolgende gouden medaille veroveren. Daarmee zou het Franse zwaargewicht van 130 kilogram het record van Tadahiro Nomura evenaren. En in zijn thuisstad Parijs in 2024 erover? Ook Tokio heeft overigens een bijzondere plek in het hart van Riner. In de Japanse hoofdstad legde hij de basis voor zijn successen. “Ik trok ernaartoe om tegen de beste judoka’s ter wereld te vechten”, vertelde Riner. “Vandaag behoor ik zelf tot de beste en weet ik dat iedereen me wil kloppen.”

Allyson Felix (400 meter, Verenigde Staten, 35 jaar)

Een tiende medaille zou nooit vertoond zijn. En van Allyson Felix de absolute recordhoudster in de vrouwelijke atletiekgeschiedenis maken. Al is haar vijfde deelname aan de Spelen nú al bewonderenswaardig.

Felix werd eind 2018 mama van een dochtertje Camryn. De zwangerschap verliep allerminst probleemloos, met complicaties die zowel het leven van de sprintster als die van haar ongeboren dochtertje in gevaar brachten.

Felix met haar dochtertje Camryn.

Bovendien hield Felix haar zwangerschap lange tijd verborgen voor de buitenwereld. Ze trainde in alle vroegte in wijde kleren en vertelde het nieuws maar aan een handvol personen. Allemaal uit schrik dat haar sponsor Nike de geldkraan zou dichtdraaien.

In mei 2019 ging Felix openlijk de strijd aan met het megamerk. Ze voelde zich naar eigen zeggen onder druk gezet om zo snel mogelijk terug te keren, door een contractuele clausule die stelde dat Nike het loon van een atleet mag verlagen na een zwangerschap. Nu is Felix voorvechtster van contractuele bescherming voor sportmoeders.

Caeleb Dressel (Zwemmen, Verenigde Staten, 24 jaar)

Het etiket “opvolger van Michael Phelps” is gerechtvaardigd. Zwemfenomeen Caeleb Dressel jaagt op 7 keer goud tijdens de Olympische Spelen. Een krachttoer waar de Amerikaan al eens in slaagde tijdens het WK in 2017. In Tokio neemt Dressel deel aan 4 aflossingsnummer, de 100 meter vlinderslag en de 50 en 100 meter vrije slag. Vooral op dat laatste event heeft hij zijn zinnen gezet. Dressel wil op het koningsnummer eindelijk het wereldrecord van de Braziliaan Cesar Cielo (46.91 seconden) uit de tabellen zwemmen.

Novak Djokovic (Tennis, Servië, 34 jaar)

De Australian Open, Roland Garros en Wimbledon zijn al afgevinkt. Blijven nog over voor de unieke Golden Slam: de Olympische Spelen en de US Open. Novak Djokovic zit nog altijd op koers om alle grote tennistoernooien in één jaar te winnen. Het zou een unicum zijn bij de mannen. Alleen de Duitse Steffi Graf legde in 1988 al eens zo’n perfect parcours af. Door de vele afzeggingen is de opdracht van Djokovic er wel eenvoudiger op geworden. Eeuwige concurrenten Rafael Nadal en Roger Federer gaven namelijk verstek.

Djokovic won twee weken geleden nog Wimbledon.

Shelly-Ann Fraser-Pryce (100 meter, Jamaica, 34 jaar)

Sneller dan ooit op haar 34e. De Jamaicaanse jaguar Shelly-Ann Fraser-Pryce klokte vorige maand nog de tweede snelste tijd in de geschiedenis van de 100 meter (10.63 seconden). Overbodig te zeggen dat de sprintster in bloedvorm naar Tokio trekt. Daar liggen de geschiedenisboeken op haar te wachten. Na haar olympische titels n 2008 en 2012 kan ze de eerste worden die het koningsnummer van de atletiek drie keer wint. Het zou van haar meteen ook de oudste atlete maken die ooit een individueel nummer won.

Jason Kenny (Baanwielrennen, Verenigd Koninkrijk, 33 jaar)

Chris Hoy, Bradley Wiggins, Geraint Thomas… Het Britse wielrennen heeft een gouden historie op de Olympische Spelen. Maar in Tokio kan Jason Kenny de meest gedecoreerde renner in de geschiedenis van zijn land worden. Met 6 gouden medailles moet hij die titel momenteel nog delen met Hoy. Eén keer goud deze zomer kan van Kenny de alleenheerser maken. Opvallend: zijn vrouw Laura Kenny trekt met dezelfde torenhoge ambities naar Japan. Haar gouden teller staat momenteel op 4 stuks. Het succeskoppel neemt straks deel aan 3 disciplines.