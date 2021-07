Clement over competitiestart: "Zo vroeg beginnen is niet goed voor Belgisch voetbal"

"Zo vroeg starten is geen goede zaak voor het Belgische voetbal"

"Wat het resultaat ook was, je moet het belang van deze wedstrijd minimaliseren", benadrukt Club-coach Philippe Clement in onze podcast. "De competitie begint nu nog vroeger dan in andere jaren, beide teams waren nog niet in conditie om topvoetbal te brengen."

De grote Europese competities beginnen pas in de tweede helft van augustus: "We beginnen 4 of 5 weken vroeger dan in andere landen en dat maakt onze voorbereiding zeer kort", gaat Clement verder.

"Een goede basis is cruciaal om een volledig seizoen op niveau te blijven presteren. De Supercup had dan ook geen enkel belang in mijn voorbereiding op het nieuwe seizoen. De voorbereiding gaat nu gewoon verder voor ons, wij focussen ons op de herfstmaanden."

De vroege start is volgens de trainer van Club Brugge dan ook niet wenselijk: "Dit is eigenlijk niet goed voor het Belgische voetbal. Als je de focus legt op de competitiestart, dan zal je kracht missen wanneer de cruciale Europese wedstrijden in november en december op het programma staan."