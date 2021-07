Bonaventure kansloos onderuit in Polen

Begu neemt het in de achtste finales op tegen thuisspeelster Katarzyna Kawa (WTA 143) of de Kroatische Tereza Mrdeza (WTA 223). Zij vechten later op de dag uit wie het tegen haar mag opnemen.

Bonaventure is niet de enige landgenote die in actie komt op het gravel in Polen. Woensdag is het de beurt aan Maryna Zanevska (WTA 165). Zij kijkt de Amerikaanse lucky loser Jamie Loeb (WTA 228) in de ogen.