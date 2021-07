Belgische olympiërs houden minuut stilte op dag van nationale rouw

In Tokio verzamelden de Belgische olympische atleten rond een rouwmonument om een minuut stilte te houden en steunboodschappen te schrijven.

"Onze gedachten zijn vandaag bij alle slachtoffers van de overstromingen in België en in het buitenland", schrijft Team Belgium op Instagram.

In België hangen de vlaggen halfstok aan alle officiële gebouwen. Om 12 uur vanmiddag loeien de sirenes van alle hulp- en interventiediensten. Om één minuut over 12 wordt een minuut stilte in acht genomen.