"Zou me niet verbazen als Pidcock volgend jaar Tour-kopman is bij Ineos"

"De valpartijen in de eerste dagen hebben natuurlijk wel flink wat miserie veroorzaakt, maar je kunt ook niet verwachten dat een Porte of een Thomas dat nog aankunnen. En Carapaz is wel een heel goeie renner, maar geen lid van de absolute top. Het was voor half koers in de Tour al duidelijk dat ze er niet zouden komen."

"Na het falen van Bernal in 2020 hebben ze gepoogd de boel in handen te nemen met een viertand. Ze wilden om de haverklap aanvallen met verschillende pionnen."

Ineos trok met grote ambities naar de Tour, maar zakte volledig door het ijs en deed ook wenkbrauwen fronsen met de ploegtactiek. "Ik kan het niet uitleggen en ik vraag me ook af of ze het zelf nog wel begrijpen", zegt Michel Wuyts.

"Ik kijk enorm uit naar Pidcock in de Vuelta"

"De ploeg is intussen wat verouderd en is dringend aan een reconversie toe. Ze moeten wat verzinnen voor volgend jaar", weet Michel Wuyts.



"Ik ben benieuw hoe ver Tom Pidcock komt in de Vuelta. Hij hoeft nog niet te winnen, maar ze moeten wel weten wat hij kan in de tijdrit in zo'n grote ronde. Dat zal best wel veel zijn. En ook hoe ver hij meekan in het hooggebergte. Dat zal ook ver zijn, want hij won al de Giro voor beloften."

"Het zou me niet verbazen als ze Pidcock volgend jaar al meenemen naar de Tour als kopman. Als je daar dan ook nog Bernal kunt bijzetten om achter de hand te houden - of omgekeerd - en jongens al Carapaz of Sivakov in steun, dan kom je toch met een vernieuwd team en dan kun je je slag slaan tegen Pogacar. Weliswaar in de wetenschap dat Pogacar als individu altijd beter is."