"De olympische wegrit is als een juniorenkoers: het is ieder voor zich"

De Tour ligt nog vers in het geheugen, maar een nieuwe belangrijke afspraak staat al voor de deur: de Olympische Spelen. Met Remco Evenepoel en Wout van Aert hebben de Belgen twee flinke ijzers in het Japanse vuur. Michel Wuyts gelooft vooral in medaillekansen in de tijdrit. "De wegrit is altijd een beetje lootje trekken onderweg", klinkt het.

Wout van Aert was in de voorbij Tour een van de absolute smaakmakers, met winst in een bergrit, een tijdrit én een massaspurt. "Hij is een atleet. Je kunt er niet naast kijken", zegt Michel Wuyts. "Het is straf dat hij zegt dat hij moet afbouwen om dat bovenlijf lichter te maken om volwaardig renner te zijn of om het klimwerk op niveau te houden. Dat zegt voldoende." "Dat hij groeide in de Tour heeft met dat atletische lichaam te maken. Het lijf van een ander brokkelt sneller af. Ik vraag me af of hij echt veel beter wordt. Ik ben wel overtuigd dat hij veel minder snel slechter wordt dan de rest."

Ik heb nog altijd het gevoel dat we het beste nog zullen zien bij Wout van Aert. Michel Wuyts

"Hij is uitstekend op dreef en heeft in de Tour een reuzenstap gezet. Die ritwinst over de Ventoux was weergaloos. En dan wint hij ook nog een tijdrit. Iemand die op de 3e dag van januari nog een cross/veldloop won in Dendermonde. Ik geraak er niet over uitgepraat." "In tal van aspecten is er een begin aan Van Aert, maar voorlopig nog geen einde. Ik heb nog altijd het gevoel dat we het beste nog zullen zien. Het verwachtigspatroon is gigantisch. Kan het doorgaan? Uiteraard. Kan het ook uitdraaien zoals op het WK, waar hij 2x tweede werd? Ja, dat kan ook." "Wout van Aert is zo allround dat het iedere keer wel zo kan zijn dat iemand in die ene discipline net dat ietsje beter is en dat hij dan even het hoofd buigt. Maar ik ben overtuigd dat hij die op een dag allemaal stuk voor stuk gaat vermorzelen."

"Van Aert is favoriet voor tijdrit in Tokio, naast Ganna"

Een van die discplines is tijdrijden. Krijgt hij op de Olympische Spelen, net als op het WK, opnieuw af te rekenen met Filippo Ganna? "Voor mij is Van Aert favoriet in de tijdrit, naast Ganna. Ik schuif de ene niet voor de andere", vertelt Wuyts. "Ik zag in de Tirreno al een eerste referentiepunt voor Van Aert. Hij is daar elke dag aan de bak gegaan en begon afgemat aan de tijdrit, maar versloeg toch Kung en Ganna. Het tweede referentiepunt hebben we gezien in de Tour." "Ze gaan er meer dan hun handen vol aan hebben. Het podium in Tokio is voor mij nagenoeg een zekerheid. Ik heb ook nog nooit iemand gezien die zich zo snel aanpast aan extreme weersomstandigheden, aan beide kanten. Bij dagen aan een stuk regen komen zijn troeven boven, maar ook aan het andere einde van het spectrum. In de hitte overleeft hij het best, beter dan de tegenstand."

Ik heb nog nooit iemand gezien die zich zo snel aanpast aan extreme weersomstandigheden als Wout van Aert. Michel Wuyts

"Op grond van zeer recente waarneming is Van Aert voor mij de te kloppen man. Bij Ganna is het toch een beetje koffiedik kijken. Hij heeft zich opgesloten op hoogte in Piemonte, al heeft hij wel al een paar keer bewezen dat hij daarvan uitstekend naar beneden kan komen." "Anderzijds staat er geen maat op wie uit de Tour komt en voldoende rust krijgt. Wat is voldoende? 6 à 7 dagen. De Tour in je benen hebben is nog altijd een voordeel. Blijft dat voordeel overeind met een jetlag in je benen? Dat is wat anders." Remco Evenepoel is een vraagteken, ook voor Michel Wuyts. "Door in de Tour te zitten, heb ik weinig of niks gezien van hem. Maar Van Aert zegt dat Evenepoel beter aangepast zal zijn aan dat type parcours en dat hij in het voordeel zal zijn in dat bergachtige karakter. Ik wil dat dan nog zien."

"Olympische wegrit is als een juniorenkoers: ieder voor zich"

Voor de tijdrit vindt wel nog eerste de wegrit plaats. "Ik ben in al die jaren als commentator nog nooit met een verwachtingspatroon naar de olympische wegrit getrokken. Het zou altijd wel voor een buitenlander zijn, maar dat is helemaal omgeslagen sinds de overwinning van Greg Van Avermaet", merkt Michel Wuyts op. "Het valt me op dat Evenepoel en Van Aert allebei bijzonder weinig over de wegrit praten. Rijden ze die in functie van de tijdrit? Of wachten ze af en zien ze hoe het loopt? Je kunt gewoon meer zekerheid inbouwen in de tijdrit dan in de wegrit." "Hoe controleer je ook een koers met 5 renners in je team? Eigenlijk is die olympische wegrit een juniorenkoers, waarbij het ieder voor zich is. Wanneer vertrekt in godsnaam de juiste ontsnapping? Dat kan niemand vooraf zeggen. Onderweg is het voor een stuk lootje trekken." "Je moet die dag uitzonderlijk sterk zijn, alle problemen opgeruimd hebben en dan rekenen op een wonderuur aan het slot."

Wanneer is het zover?

Wegrit: zaterdag 24 juli vanaf 4 uur Belgische tijd





zaterdag 24 juli vanaf 4 uur Belgische tijd Tijdrit: woensdag 28 juli vanaf 7 uur Belgische tijd