Thomas is 17 jaar en wint Sporza Tourmanager: "Neem weinig écht dure vogels"

"Ik ga eerder voor de goedkopere toppers zoals een David Gaudu of Jasper Philipsen. Zij blijven onder de 19 miljoen euro. Pogacar en Van Aert waren mijn dure mannen, omdat ik wist dat zij de Tour zouden uitrijden."

Thomas speelt voor de 2e keer mee en steekt meteen de hoofdprijs op zak. Hoe begint een kampioen aan zijn ploeg? "Mijn tactiek is eigenlijk bij elke wielermanager een beetje dezelfde: ik neem weinig écht dure vogels."

"Het was zeker een voordeel om zoveel klassementsmannen te hebben", weet De Backer. "Eén of twee mannen bij de beste 10 kunnen al snel 200 punten opleveren. Dat maakte voor mij een groot verschil."

De volledige top 5 in het eindklassement. Kelderman, O'Connor, Carapaz, Vingegaard en Pogacar stonden allemaal in het team van Thomas De Backer en bezorgden hem de overwinning.

Mijn tactiek is vaak dezelfde: ik neem weinig écht dure vogels.

Al is er bij een pronostiek altijd wat geluk mee gemoeid. "Ik heb Roglic nooit in mijn ploeg gehad. Mensen die de Roglic en Van der Poel in hun team hadden, werden al gedwongen tot een dubbele transfer."

"Mijn late transfer van O'Connor", denkt De Backer. "Mijn transfers heb ik zorgvuldig gepland. Ook Vingegaard kwam er tijdens de Tour pas in om de geblesseerde Ewan te vervangen."

Dat puntenaantal was goed genoeg voor een plek in de top 20. Nog steeds een eind verwijderd van het hoogste schavot. Wat maakte het verschil?

Nochtans bleef zijn team zonder dure vogels lang onder de radar. "Ongeveer halfweg de Tour had mijn team een opeenvolging van zeer goede dagen. Als je dan geen uitschieters hebt in negatieve zin, kom je aan een mooi puntenaantal."

17-jarige Excel-tovenaar

"Ik ben nog niet heel lang thuis in de wielerwereld. Door mijn vrienden ben ik een fanatieke Tourmanager geworden. Ik begon de statistieken van alle renners uit te pluizen en in Excel-tabellen te gieten."

"Ik ben een week geleden 17 geworden en studeer elektriciteit in Oudenaarde. De dag dat de examens gedaan waren, deed ik mijn laptop open en ben ik meteen aan de Tourmanager begonnen."

"Gisterenmiddag kreeg ik opeens een screenshot toegestuurd dat ik eerste stond", lacht De Backer. Wie is de man bovenaan het Tourmanager-klassement?

Ik begon de statistieken van alle renners uit te pluizen en in excel-tabellen te gieten.

De 17-jarige student heeft op anderhalf jaar een grote koerskennis opgebouwd. "Tijdens de coronamaanden had ik tijd om zelf een fiets te kopen, grote ritten te maken en me te verdiepen in tactieken", deelt hij mee.

"Vroeger keek ik graag naar het wielrennen, het veldrijden en het mountainbiken, maar in de familie leefde het nooit echt. In de KSA hebben heel wat vrienden van me zelf een koersfiets. Ik ben eens meegegaan naar een cross en ben verliefd geworden."



Die vrienden steunden hem ook op weg naar de top van het klassment. "De ploegen van mijn vrienden leken op mijn selectie, maar ik had outsiders zoals Wilco Kelderman. Die heeft me erg veel punten opgebracht, net als Mohoric en Philipsen."

"In de laatste week ben ik van plaats 300 naar de top 50 gegaan en begonnen mijn vrienden me tips te geven en voor me te supporteren."